Eskişehirspor - Adana Demirspor: 1-2
Spor Toto 1'inci Lig 24'üncü hafta karşılaşmasında Eskişehirspor kendi sahasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.
STAT: Eskişehir Yeni
HAKEMLER: Ali Şansalan (xxx), Hüsnü Emre Çelimli (xxx), Oğuz Kaan Çalışır (xxx).
ESKİŞEHİRSPOR: Melih (xx) - Berkay (xx), Issah (xxx), Emre (xx), Milinkovic (xxx), Erdal (xx), Sekidika (xxx) (Dk. 75 İbrahim Halil xx), Hasan (xxx), Mehmet (xx), Kıvanç (xx) (Dk. 68 Alperen xx), Ferhat (xx) (Dk. 81 Mehmet x)
ADANA DEMİRSPOR: Çağlar (xxx) - Traore (xxx), Berk (xxx) (Dk. 80 Kage x), Pote (xx) (Dk. 64 Oleksandr xxx), Vedat (xx) (Dk. 45 Hakan xx), Erdal (xxx), Süleyman (xx), Batuhan (xxx), Levent (xxx), Semih (xx), Rassoul (xxx)
GOLLER: Dk. 64 Levent, Dk. 75 Oleksandr (Adana Demirspor) - Dk. 90+4 Emre (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Kıvanç, Milinkovic, Hakan (Eskişehirspor) - Erdal, Batuhan, Süleyman, Vedat (Adana Demirspor)
Spor Toto 1'inci Lig 24'üncü hafta karşılaşmasında Eskişehirspor kendi sahasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.
14'üncü dakikada Berk ceza sahası dışında topla buluşup sert vurdu. Top kale direğinin üzerinden az farkla dışarı çıktı.
21'inci dakikada Ferhat'ın soldan ortasında Emre topa istediği gibi vuramadı. Top kaleci Çağlar'da kaldı.
38'inci dakikada Berk rakiplerini çalımlayıp ceza sahasına girer girmez vurdu. Topu kaleci Melih rahatlıkla kontrol etti.
48'inci dakikada Milinkovic ortasında Issah topla buluştu. Altıpas üzerinde topa vuramayınca takımını mutlak golden etti.
50'nci dakikada Berkay'ın orta sahadan alıp ceza sahasına kadar getirdiği topu ara pasla alan Pato'nun vuruşu kaleci Melih'te kaldı.
64'üncü dakikada ceza sahasında Hakan'ın pasıyla topla buluşan Levent kalecinin yanından topu ağlara gönderdi: 0-1.
75'inci dakikada ceza sahasına çalımlarla giren Berkay'ın pasında topla buluşan Oleksandr, kalecinin solundan topu ağlarla buluşturdu: 0-2.
90+5'inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Emre'nin vuruşuyla maçın skoru da belirlendi: 1-2.
FOTOĞRAFLI
DHA
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