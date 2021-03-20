TFF 1.Lig'de kritik haftalara girilirken bugün oynanacak Eskişehirspor - Adana Demirspor maçı heyecanı da git gide artıyor. Eskişehirspor'un Adana Demirspor'u evinde ağırlayacağı maçı merak edenler internette Eskişehirspor - Adana Demirspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle başlığıyla aratmalarını sürdürüyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

ESKİŞEHİRSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eskişehirspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak olan maç Yeni Eskişehir Stadyumu'nda 20 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak olan karşılaşmayı Burak Pakkan yönetecek. Mücadele Bein Sports Max 1'den şifreli, TRT Spor'dan ise şifresiz olarak ekranlara gelecek.

ESKİŞEHİRSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

Eskişehirspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak olan maç TRT Spor kanalından canlı olarak ekranlara geliyor.

TRT Spor'u canlı olarak izlemek için tıklayınız.

Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer, Sezgin Coşkun, Furkan Balaban, Mevlüt Çelik, Bedirhan Altunbaş, Onur Bayramoğlu, S. Çiftkanatlı, Kaan Gaman, Furgan Polat, Buğra Çağlıyan, Onur Arı

Adana Demirspor: E. Zubas, T. Talha Sanuç, Okan Alkan, Süleyman Koç, J. Rassoul, Sinan Kurt,

Hasan Kılıç, Gökhan İnler, Mehmet Akyüz, Yunus Akgün, Sedat Şahintürk