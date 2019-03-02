Eskişehirspor - Adana Demirspor maçının ardından

Eskişehirspor'un kendi sahasında Adana Demirspor'a 2-1 kaybettiği karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü maçı değerlendirdi.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Adana Demirspor'un girdiği pozisyonları değerlendirdiğini belirterek şöyle konuştu: "Karşılaşmaya iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. bugün taraftarın haftalardır verdiği bir uğraş vardı, karşılıksız evlerine göndermek istemiyorduk. Oyuna iyi başladık, özellikle ilk 10-15 dakika. Jesse'yle 30'uncu saniyede çok net pozisyonumuz vardı, maalesef değerlendiremedik. Ondan sonra iki takım için mücadele bazında geçti. Rakip takım bize baskı kuracak oyun felsefesiyle başladı. Biz buna saha içerisinde doğru çözümler bulamadık. Hava hakimiyetlerinin bizden daha iyi olmasından dolayı ikinci topları rakip çok rahatlıkla kazandı. İkinci yarıya daha iyi başladık. Daha çok net pozisyonlarımız vardı. Ama tercihleri doğru yapamadık. Jesse'nin çok net pozisyonu vardı. Orada Emre'ye değil de Hakan'a vermiş olsaydı tamamen değişik bir pozisyon olacaktı. Son vuruşlarda becerikli değildik, bu bir gerçek. Aslında bugünkü görüntü geçtiğimiz haftalardan çok farklı değil. Denizli maçında da gereğinden fazla pozisyona girdik ama maalesef değerlendiremedik. Pozisyona girmemiz çok güzel. Eğer pozisyona girmemiş olsak bizi endişe ettirirdi ama girmiş olduğumuz pozisyonları da değerlendirmemiz gerekiyordu. Diğer taraftan rakip takım daha agresifti. Bizden daha fazla baskılı oynadılar. Biz ileride, rakibe tam olarak baskıyı kuramadık. Daha rahat oyun kurmalarını sağlamış olduk. Rakip bizden az girmiş olduğu pozisyonları değerlendirdi. İşin özeti bu."

Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat ise Eskişehirspor'dan aldıkları 3 puanın değerli olduğu söyledi. Özat, şunları kaydeti: "Öncelikle oyuncularımı kutluyorum. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar inanılmaz mücadele gösterdiler. Böyle bir atmosferde, ligin ilk 3 sırasındaki takımın iki tanesini yenmiş ve birinden puan almış Eskişehirspor'u yenebilmek herhalde değerlidir. Oyuncularıma şunu ifade ediyorum; ligin en iyi oyuncuları olduklarını bilmelerini ama takım olmaya ihtiyaçları olduğunu söylüyorum. Bunu başarabilirsek önümüz, yolumuz daha çok açılır diye düşünüyorum. Eskişehirspor taraftarına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Takımlarına inanılmaz sahip çıkıyorlar. Kendi taraftarımıza verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Ankaragücü Kulübü'ne buradan tekrar başsağlığı diliyorum. Ölenlere de Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum."

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Fuat Çapa'nın açıklamaları

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DHA