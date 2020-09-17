TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin ilk haftasında Ankaraspor deplasmanında 1-0 kaybeden Eskişehirspor, 2. haftada Adanaspor'u evinde ağırlıyor. Adanaspor ise ilk haftada evinde İstanbulspor'u 1-0 mağlup etmişti. Eskişehirspor ligde ilk galibiyetini almak istiyor. Adanaspor ise 2'de 2 yaparak sezona moralli devam etmek istiyor. Peki, Eskişehirspor - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

ESKİŞEHİRSPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında oynanacak Eskişehirspor - Adanaspor maçı, 18 Eylül Cuma günü saat 19.00'da başlama vuruşunu yapacak. Zorlu mücadelenin hakemi, Çağdaş Altay olacak. Altay'ın yardımcılıklarını ise Murat Altan ve Mehmet Emin Tuğral üstlenecek. Karşılaşma, koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Eskişehirspor - Adanaspor maçı, TFF ve TRT'nin yayın hakları anlaşmasıyla birlikte TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON 5 MAÇ

26/01/20 Eskişehirspor 0-0 Adanaspor

25/08/19 Adanaspor 3-2 Eskişehirspor

11/05/19 Eskişehirspor 0-3 Adanaspor

16/12/18 Adanaspor 2-0 Eskişehirspor



04/05/18 Adanaspor 0-3 Eskişehirspor



