Eskişehirspor - Altay Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 20. hafta maçında Eskişehirspor, Altay ile mücadele etti. Karşılaşma 0-5 sona erdi. Eskişehirspor ve Altay karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 20. hafta maçında Eskişehirspor sahasında Altay ile 06.02.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Eskişehirspor - Altay Maç Sonucu ne oldu? Eskişehirspor, Altay Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Eskişehirspor Altay Maçının Özeti için Tıklayın Eskişehirspor Altay Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

06.02.2021 16:00

Eskişehirspor Altay Maçının Hakemleri

Burak Pakkan(hakem), Kemal Elmas(1. Yardımcı Hakem), Nurettin Dinçer Demir(2. Yardımcı Hakem), Eren Gökmen(dördüncü Hakem)

Eskişehirspor

Eskişehirspor İlk 11

45. Melih Ağa, 7. Bedirhan Altunbaş, 44. Mevlüt Çelik, 27. Furkan Balaban, 21. Erdal Akdarı, 41. Mehmet Özcan, 6. Furgan Polat, 99. Berkay Tanır, 10. Talha Erdoğan, 26. Buğra Çağlıyan, 11. Kaan Gül

Yedekler

33. Ebrar Yiğit Aydın, 5. Sezgin Coşkun, 15. Alperen Kocabaş, 70. Hamed Abodun Sholaja, 24. Arda Okumuş, 90. Onur Arı, 28. Selman Çiftkanatlı, 55. Emir Yıldız, 80. Bedirhan Akçay, 30. Uğur Can Semizoğlu

Teknik Sorumlu

Cengiz Seçsev

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Bedirhan Altunbaş 75.dk

Oyundan Çıkanlar

Furgan Polat 64.dk, Alperen Kocabaş 64.dk, Talha Erdoğan 33.dk, Kaan Gül 64.dk

Oyuna Girenler

Onur Arı 64.dk, Uğur Can Semizoğlu 64.dk, Alperen Kocabaş 33.dk, Hamed Abodun Sholaja 64.dk

Altay

Altay İlk 11

33. Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao, 22. Çağlar Birinci, 27. Mehmet Erdem Uğurlu, 28. Murat Akça, 29. Khaly Iyane Thıam, 63. Deniz Kadah, 67. Zeki Yıldırım, 83. Jose Marcıo Da Costa, 90. Cebrail Karayel

Yedekler

35. Cihan Topaloğlu, 3. Yusuf Tekin, 8. Yekta Kurtuluş, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 20. Kazımcan Karataş, 25. Rıdvan Şimşek, 26. İlhan Depe, 30. Eren Erdoğan, 38. İbrahim Öztürk, 89. Erhan Çelenk

Teknik Sorumlu

Goller

Leandro Deyrınıo Kappel,13.dk (f), Marco Fılıpe Lopes Paıxao,48.dk (h), Marco Fılıpe Lopes Paıxao,76.dk (p), Erhan Çelenk,87.dk (f), Kazımcan Karataş,90+1.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Eren Erdoğan 88.dk, Sarı Kart Khaly Iyane Thıam 4.dk

Oyundan Çıkanlar

Murat Akça 78.dk, Deniz Kadah 66.dk, Jose Marcıo Da Costa 78.dk, Leandro Deyrınıo Kappel 66.dk, Marco Fılıpe Lopes Paıxao 89.dk

Oyuna Girenler

İbrahim Öztürk 78.dk, Erhan Çelenk 66.dk, Eren Erdoğan 78.dk, Adrıen Danıel Karoly Regattın 66.dk, Kazımcan Karataş 89.dk

TFF 1. Lig 20.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 19 12 5 2 30 13 41 17 2 İstanbulspor 20 12 4 4 43 23 40 20 3 Samsunspor 20 11 7 2 30 19 40 11 4 Adana Demirspor 20 11 4 5 35 19 37 16 5 Tuzlaspor 20 11 3 6 31 27 36 4 6 Altay 20 11 2 7 36 20 35 16 7 Ankara Keçiörengücü 20 10 4 6 25 14 34 11 8 Altınordu 20 10 4 6 28 28 34 0 9 Bursaspor 19 9 3 7 34 30 30 4 10 Bandırmaspor 20 8 3 9 24 23 27 1 11 Adanaspor 20 7 3 10 29 26 24 3 12 Ümraniyespor 20 6 6 8 23 31 24 -8 13 Boluspor 20 5 4 11 20 26 19 -6 14 Akhisarspor 20 5 4 11 17 28 19 -11 15 Balıkesirspor 20 5 4 11 19 31 19 -12 16 Menemenspor 20 4 7 9 20 34 19 -14 17 Ankaraspor 20 3 4 13 13 33 13 -20 18 Eskişehirspor 20 0 7 13 12 44 7 -32

TFF 1. Lig 20.Hafta Fikstür