SON DAKİKA! Kartal'da gösteri ve yürüyüşlere bir hafta boyunca yasak geldi!11 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu | A101'de yepyeni teknolojik ürünler!Tottenham West Bromwich Albion maç özeti izle 2-0!SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama8 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu |İşte A101'de haftanın yepyeni ürünleri!Elektrik kesintisi 8 Şubat Pazartesi 2021 AYEDAŞElektrik kesintisi 8 Şubat Pazartesi 2021 BEDAŞAltın fiyatları ne kadar oldu bugün ? 8 Şubat 2021 Pazartesi güncel altın fiyatlarıSuper Bowl 2021 kim kazandı? Super Bowl 2021 özetiResmi Gazete bugün | Resmi Gazete 8 Şubat 2021
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Eskişehirspor - Altay Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Eskişehirspor - Altay Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 20. hafta maçında Eskişehirspor, Altay ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Eskişehirspor - Altay Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 20. hafta maçında Eskişehirspor, Altay ile mücadele etti. Karşılaşma 0-5 sona erdi. Eskişehirspor ve Altay karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 20. hafta maçında Eskişehirspor sahasında Altay ile 06.02.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Eskişehirspor - Altay Maç Sonucu ne oldu?

Eskişehirspor, Altay Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Eskişehirspor Altay Maçının Özeti için Tıklayın

Eskişehirspor Altay Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

06.02.2021 16:00

Eskişehirspor Altay Maçının Hakemleri

Burak Pakkan(hakem), Kemal Elmas(1. Yardımcı Hakem), Nurettin Dinçer Demir(2. Yardımcı Hakem), Eren Gökmen(dördüncü Hakem)

ESKİŞEHİRSPOREskişehirspor

Eskişehirspor İlk 11

45. Melih Ağa, 7. Bedirhan Altunbaş, 44. Mevlüt Çelik, 27. Furkan Balaban, 21. Erdal Akdarı, 41. Mehmet Özcan, 6. Furgan Polat, 99. Berkay Tanır, 10. Talha Erdoğan, 26. Buğra Çağlıyan, 11. Kaan Gül

Yedekler

33. Ebrar Yiğit Aydın, 5. Sezgin Coşkun, 15. Alperen Kocabaş, 70. Hamed Abodun Sholaja, 24. Arda Okumuş, 90. Onur Arı, 28. Selman Çiftkanatlı, 55. Emir Yıldız, 80. Bedirhan Akçay, 30. Uğur Can Semizoğlu

Teknik Sorumlu

Cengiz Seçsev

Goller

{homeGoal}

Kartlar

Sarı Kart Bedirhan Altunbaş 75.dk

Oyundan Çıkanlar

Furgan Polat 64.dk, Alperen Kocabaş 64.dk, Talha Erdoğan 33.dk, Kaan Gül 64.dk

Oyuna Girenler

Onur Arı 64.dk, Uğur Can Semizoğlu 64.dk, Alperen Kocabaş 33.dk, Hamed Abodun Sholaja 64.dk

ALTAYAltay

Altay İlk 11

33. Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao, 22. Çağlar Birinci, 27. Mehmet Erdem Uğurlu, 28. Murat Akça, 29. Khaly Iyane Thıam, 63. Deniz Kadah, 67. Zeki Yıldırım, 83. Jose Marcıo Da Costa, 90. Cebrail Karayel

Yedekler

35. Cihan Topaloğlu, 3. Yusuf Tekin, 8. Yekta Kurtuluş, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 20. Kazımcan Karataş, 25. Rıdvan Şimşek, 26. İlhan Depe, 30. Eren Erdoğan, 38. İbrahim Öztürk, 89. Erhan Çelenk

Teknik Sorumlu

Goller

Leandro Deyrınıo Kappel,13.dk (f), Marco Fılıpe Lopes Paıxao,48.dk (h), Marco Fılıpe Lopes Paıxao,76.dk (p), Erhan Çelenk,87.dk (f), Kazımcan Karataş,90+1.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Eren Erdoğan 88.dk, Sarı Kart Khaly Iyane Thıam 4.dk

Oyundan Çıkanlar

Murat Akça 78.dk, Deniz Kadah 66.dk, Jose Marcıo Da Costa 78.dk, Leandro Deyrınıo Kappel 66.dk, Marco Fılıpe Lopes Paıxao 89.dk

Oyuna Girenler

İbrahim Öztürk 78.dk, Erhan Çelenk 66.dk, Eren Erdoğan 78.dk, Adrıen Danıel Karoly Regattın 66.dk, Kazımcan Karataş 89.dk

TFF 1. Lig 20.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor19125230134117
2İstanbulspor20124443234020
3Samsunspor20117230194011
4Adana Demirspor20114535193716
5Tuzlaspor2011363127364
6Altay20112736203516
7Ankara Keçiörengücü20104625143411
8Altınordu2010462828340
9Bursaspor199373430304
10Bandırmaspor208392423271
11Adanaspor2073102926243
12Ümraniyespor20668233124-8
13Boluspor205411202619-6
14Akhisarspor205411172819-11
15Balıkesirspor205411193119-12
16Menemenspor20479203419-14
17Ankaraspor203413133313-20
18Eskişehirspor20071312447-32

TFF 1. Lig 20.Hafta Fikstür

05.02.0021Samsunspor3-1Bandırmaspor
06.02.0021Adana Demirspor2-0Osmanlıspor FK
06.02.0021İstanbulspor2-3Ümraniyespor
06.02.0021Tuzlaspor2-0Menemenspor
06.02.0021Eskişehirspor0-5Altay
07.02.0021Ankara Keçiörengücü1-0Adanaspor
07.02.0021Altınordu2-1Boluspor
07.02.0021Balıkesirspor3-0Akhisarspor
08.02.0021Giresunspor Bursaspor
Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT