Eskişehirspor - Altay Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 20. hafta maçında Eskişehirspor, Altay ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 20. hafta maçında Eskişehirspor, Altay ile mücadele etti. Karşılaşma 0-5 sona erdi. Eskişehirspor ve Altay karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 20. hafta maçında Eskişehirspor sahasında Altay ile 06.02.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Eskişehirspor - Altay Maç Sonucu ne oldu?
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Eskişehirspor Altay Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
06.02.2021 16:00
Eskişehirspor Altay Maçının Hakemleri
Burak Pakkan(hakem), Kemal Elmas(1. Yardımcı Hakem), Nurettin Dinçer Demir(2. Yardımcı Hakem), Eren Gökmen(dördüncü Hakem)
Eskişehirspor İlk 11
45. Melih Ağa, 7. Bedirhan Altunbaş, 44. Mevlüt Çelik, 27. Furkan Balaban, 21. Erdal Akdarı, 41. Mehmet Özcan, 6. Furgan Polat, 99. Berkay Tanır, 10. Talha Erdoğan, 26. Buğra Çağlıyan, 11. Kaan Gül
Yedekler
33. Ebrar Yiğit Aydın, 5. Sezgin Coşkun, 15. Alperen Kocabaş, 70. Hamed Abodun Sholaja, 24. Arda Okumuş, 90. Onur Arı, 28. Selman Çiftkanatlı, 55. Emir Yıldız, 80. Bedirhan Akçay, 30. Uğur Can Semizoğlu
Teknik Sorumlu
Cengiz Seçsev
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Bedirhan Altunbaş 75.dk
Oyundan Çıkanlar
Furgan Polat 64.dk, Alperen Kocabaş 64.dk, Talha Erdoğan 33.dk, Kaan Gül 64.dk
Oyuna Girenler
Onur Arı 64.dk, Uğur Can Semizoğlu 64.dk, Alperen Kocabaş 33.dk, Hamed Abodun Sholaja 64.dk
Altay İlk 11
33. Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao, 22. Çağlar Birinci, 27. Mehmet Erdem Uğurlu, 28. Murat Akça, 29. Khaly Iyane Thıam, 63. Deniz Kadah, 67. Zeki Yıldırım, 83. Jose Marcıo Da Costa, 90. Cebrail Karayel
Yedekler
35. Cihan Topaloğlu, 3. Yusuf Tekin, 8. Yekta Kurtuluş, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 20. Kazımcan Karataş, 25. Rıdvan Şimşek, 26. İlhan Depe, 30. Eren Erdoğan, 38. İbrahim Öztürk, 89. Erhan Çelenk
Teknik Sorumlu
Goller
Leandro Deyrınıo Kappel,13.dk (f), Marco Fılıpe Lopes Paıxao,48.dk (h), Marco Fılıpe Lopes Paıxao,76.dk (p), Erhan Çelenk,87.dk (f), Kazımcan Karataş,90+1.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Eren Erdoğan 88.dk, Sarı Kart Khaly Iyane Thıam 4.dk
Oyundan Çıkanlar
Murat Akça 78.dk, Deniz Kadah 66.dk, Jose Marcıo Da Costa 78.dk, Leandro Deyrınıo Kappel 66.dk, Marco Fılıpe Lopes Paıxao 89.dk
Oyuna Girenler
İbrahim Öztürk 78.dk, Erhan Çelenk 66.dk, Eren Erdoğan 78.dk, Adrıen Danıel Karoly Regattın 66.dk, Kazımcan Karataş 89.dk
TFF 1. Lig 20.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|19
|12
|5
|2
|30
|13
|41
|17
|2
|İstanbulspor
|20
|12
|4
|4
|43
|23
|40
|20
|3
|Samsunspor
|20
|11
|7
|2
|30
|19
|40
|11
|4
|Adana Demirspor
|20
|11
|4
|5
|35
|19
|37
|16
|5
|Tuzlaspor
|20
|11
|3
|6
|31
|27
|36
|4
|6
|Altay
|20
|11
|2
|7
|36
|20
|35
|16
|7
|Ankara Keçiörengücü
|20
|10
|4
|6
|25
|14
|34
|11
|8
|Altınordu
|20
|10
|4
|6
|28
|28
|34
|0
|9
|Bursaspor
|19
|9
|3
|7
|34
|30
|30
|4
|10
|Bandırmaspor
|20
|8
|3
|9
|24
|23
|27
|1
|11
|Adanaspor
|20
|7
|3
|10
|29
|26
|24
|3
|12
|Ümraniyespor
|20
|6
|6
|8
|23
|31
|24
|-8
|13
|Boluspor
|20
|5
|4
|11
|20
|26
|19
|-6
|14
|Akhisarspor
|20
|5
|4
|11
|17
|28
|19
|-11
|15
|Balıkesirspor
|20
|5
|4
|11
|19
|31
|19
|-12
|16
|Menemenspor
|20
|4
|7
|9
|20
|34
|19
|-14
|17
|Ankaraspor
|20
|3
|4
|13
|13
|33
|13
|-20
|18
|Eskişehirspor
|20
|0
|7
|13
|12
|44
|7
|-32
TFF 1. Lig 20.Hafta Fikstür
|05.02.0021
|Samsunspor
|3-1
|Bandırmaspor
|06.02.0021
|Adana Demirspor
|2-0
|Osmanlıspor FK
|06.02.0021
|İstanbulspor
|2-3
|Ümraniyespor
|06.02.0021
|Tuzlaspor
|2-0
|Menemenspor
|06.02.0021
|Eskişehirspor
|0-5
|Altay
|07.02.0021
|Ankara Keçiörengücü
|1-0
|Adanaspor
|07.02.0021
|Altınordu
|2-1
|Boluspor
|07.02.0021
|Balıkesirspor
|3-0
|Akhisarspor
|08.02.0021
|Giresunspor
|Bursaspor