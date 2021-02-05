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Eskişehirspor - Altay maçı CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN

TFF 1. Lig'in 20'inci haftasında Eskişehirspor, evinde Altay'ı ağırlıyor. Peki, Eskişehirspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Eskişehirspor - Altay maçı CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN

TFF 1. Lig'in 20'inci haftasında heyecan Eskişehirspor - Altay maçıyla devam ediyor. Eskişehirspor, maddi sorunlarla boğuştuğu bu sezonda ligin son sırasında yer alıyor. İzmir ekibi Altay ise Süper Lig'e çıkma yarışı içerisindeki takımların arasında bulunuyor. Eskişehirspor, 4 puanla sonuncu sırada yer alıyor. Altay ise 32 puanla 6'ıncı sırada bulunuyor. Peki, Eskişehirspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ESKİŞEHİRSPOR-ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 20'inci haftasında oynanacak olan Eskişehirspor - Altay mücadelesi 6 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma, hakem Burak Pakkan tarafından yönetilecek. Burak Pakkan'ın yardımcılıklarını ise Kemal Elmas ve Nurettin Dinçer Demir üstlenecek. 

İLK 11'LER

Eskişehirspor XI: Melih, Bedirhan, Mevlüt, Furkan, Erdal, Mehmet, Furgan, Berkay, Talha, Buğra, Kaan

Altay XI: Stackhowiak, Kappel, Paixao, Çağlar, Mehmet Erdem, Murat, Thiam, Deniz, Zeki, Da Costa, Cebrail

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HANGİ KANALDA?

Sezon öncesi TRT ile TFF arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçı, TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Eskişehirspor - Altay maçı da TRT Spor'dan 6 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da izlenebilecek. 

Onur Çelik
Spor Editörü
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