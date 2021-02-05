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Eskişehirspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 20'inci haftasında Eskişehirspor, evinde Altay'ı ağırlıyor. Peki, Eskişehirspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Eskişehirspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 20'inci haftasında heyecan Eskişehirspor - Altay maçıyla devam ediyor. Eskişehirspor, maddi sorunlarla boğuştuğu bu sezonda ligin son sırasında yer alıyor. İzmir ekibi Altay ise Süper Lig'e çıkma yarışı içerisindeki takımların arasında bulunuyor. Eskişehirspor, 4 puanla sonuncu sırada yer alıyor. Altay ise 32 puanla 6'ıncı sırada bulunuyor. Peki, Eskişehirspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ESKİŞEHİRSPOR-ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 20'inci haftasında oynanacak olan Eskişehirspor - Altay mücadelesi 6 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma, hakem Burak Pakkan tarafından yönetilecek. Burak Pakkan'ın yardımcılıklarını ise Kemal Elmas ve Nurettin Dinçer Demir üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

Sezon öncesi TRT ile TFF arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçı, TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Eskişehirspor - Altay maçı da TRT Spor'dan 6 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da izlenebilecek. 

Onur Çelik
Spor Editörü
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