Eskişehirspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?
TFF 1. Lig'de 11. hafta heyecanı sürüyor. Pazar gününün maçları arasında bulunan Eskişehirspor - Altınordu mücadelesini tüm detaylarıyla haberimizde verdik. Peki, Eskişehirspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar....
TFF 1. Lig'in 11. haftasında Eskişehirspor ile Altınordu karşı karşıya geliyor. Ligin zirvesinde yer alan Altınordu, ligin son sırasında yer alan Eskişehirspor'a konuk olacak. Sezonun en formda ekiplerinden Altınordu, son 6 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi. Eskişehirspor ise Türkiye Kupası'nda 5. tura kadar yükselmesine rağmen 1. Lig'de oldukça zorlu günler geçiriyor. Bu sezon, 10 maçta yalnızca 1 puanı bulunan Eskişehirspor, sıralamanın sonunda yer alıyor. 20 puanı bulunan Altınordu ise ligin zirvesinde bulunuyor. Peki, Eskişehirspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...
ESKİŞEHİRSPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TFF 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak olan Eskişehirspor - Altınordu maçı, 29 Kasım Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi, hakem Çağdaş Altay yönetecek. Çağdaş Altay'ın yardımcılıklarını ise Orkun Aktaş ve Mehmet Kapluhan üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla seyircisiz oynanacak.
HANGİ KANALDA?
TFF ile TRT'nin yayın hakları anlaşması üzerine tüm 1. Lig maçları TRT ekranlarından şifresiz ve naklen yayınlanıyor. 11. haftada oynanacak olan Eskişehirspor - Altınordu maçı da Pazar günü saat 16.00'da beIN SPORTS MAX HD 2 ve TRT Spor ekranlarından naklen izlenebilecek.