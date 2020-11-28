TFF 1. Lig'in 11. haftasında Eskişehirspor ile Altınordu karşı karşıya geliyor. Ligin zirvesinde yer alan Altınordu, ligin son sırasında yer alan Eskişehirspor'a konuk olacak. Sezonun en formda ekiplerinden Altınordu, son 6 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi. Eskişehirspor ise Türkiye Kupası'nda 5. tura kadar yükselmesine rağmen 1. Lig'de oldukça zorlu günler geçiriyor. Bu sezon, 10 maçta yalnızca 1 puanı bulunan Eskişehirspor, sıralamanın sonunda yer alıyor. 20 puanı bulunan Altınordu ise ligin zirvesinde bulunuyor. Peki, Eskişehirspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...

ESKİŞEHİRSPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 11. haftasında oynanacak olan Eskişehirspor - Altınordu maçı, 29 Kasım Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi, hakem Çağdaş Altay yönetecek. Çağdaş Altay'ın yardımcılıklarını ise Orkun Aktaş ve Mehmet Kapluhan üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

TFF ile TRT'nin yayın hakları anlaşması üzerine tüm 1. Lig maçları TRT ekranlarından şifresiz ve naklen yayınlanıyor. 11. haftada oynanacak olan Eskişehirspor - Altınordu maçı da Pazar günü saat 16.00'da beIN SPORTS MAX HD 2 ve TRT Spor ekranlarından naklen izlenebilecek.