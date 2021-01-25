Eskişehirspor - Ankaraspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 18. hafta maçında Eskişehirspor, Ankaraspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 18. hafta maçında Eskişehirspor, Ankaraspor ile mücadele etti. Karşılaşma 0-0 sona erdi. Eskişehirspor ve Ankaraspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 18. hafta maçında Eskişehirspor sahasında Ankaraspor ile 23.01.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Eskişehirspor - Ankaraspor Maç Sonucu ne oldu?
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Eskişehirspor Ankaraspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
23.01.2021 16:00
Eskişehirspor Ankaraspor Maçının Hakemleri
Zorbay Küçük(hakem), Oğuz Kağan Çalışır(1. Yardımcı Hakem), Hasan Hüseyin Tetik(2. Yardımcı Hakem), Alpaslan Şen(dördüncü Hakem)
Eskişehirspor İlk 11
17. Ekrem Kılıçarslan, 7. Bedirhan Altunbaş, 44. Mevlüt Çelik, 27. Furkan Balaban, 21. Erdal Akdarı, 41. Mehmet Özcan, 26. Buğra Çağlıyan, 99. Berkay Tanır, 15. Alperen Kocabaş, 10. Talha Erdoğan, 11. Kaan Gül
Yedekler
45. Melih Ağa, 4. Hasan Ulaş Uyğur, 9. İbrahim Halil Öner, 6. Furgan Polat, 25. Eray Ertorun, 55. Emir Yıldız, 30. Uğur Can Semizoğlu, 90. Onur Arı, 14. Onurhan Uyanık, 28. Selman Çiftkanatlı
Teknik Sorumlu
Goller
{homeGoal}
Kartlar
Sarı Kart Mehmet Özcan 14.dk, Sarı Kart Furkan Balaban 67.dk
Oyundan Çıkanlar
Alperen Kocabaş 90+2.dk, Talha Erdoğan 74.dk, Kaan Gül 54.dk
Oyuna Girenler
Uğur Can Semizoğlu 90+2.dk, Furgan Polat 74.dk, İbrahim Halil Öner 54.dk
Ankaraspor İlk 11
30. Tomas Mejıas Osorıo, 66. Levent Gülen, 45. Alec Takunda Mudımu, 55. Ercan Yazıcı, 11. Mahmut Akan, 5. Halil İbrahim Esen, 13. Tevfik Altındağ, 8. Emre Can Atila, 35. Sıkıru Okanlawon Olatunbosun, 17. Erdem Çetinkaya, 90. Marcus Pedersen
Yedekler
34. Berk Balaban, 29. Marc Ghıslaın Kıbong A Mbamba, 28. Mehmet Tuğrul Başkan, 25. Fatih Kızılkaya, 67. Samed Ali Kaya, 4. Gökhan Akkan, 23. Mete Çelik, 2. Ali Ülgen, 7. Erıc Ayuk Mbu, 94. Ali Rıza Kılıç
Teknik Sorumlu
Mehmet Ak
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Ercan Yazıcı 34.dk, Sarı Kart Tevfik Altındağ 90+1.dk, Sarı Kart Halil İbrahim Esen 55.dk, Sarı Kart Marcus Pedersen 87.dk
Oyundan Çıkanlar
Emre Can Atila 46.dk, Sıkıru Okanlawon Olatunbosun 60.dk
Oyuna Girenler
Erıc Ayuk Mbu 46.dk, Samed Ali Kaya 60.dk
TFF 1. Lig 18.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|18
|11
|5
|2
|26
|13
|38
|13
|2
|Samsunspor
|18
|10
|6
|2
|25
|16
|36
|9
|3
|İstanbulspor
|17
|10
|4
|3
|37
|19
|34
|18
|4
|Altay
|18
|10
|2
|6
|30
|17
|32
|13
|5
|Adana Demirspor
|18
|9
|4
|5
|31
|18
|31
|13
|6
|Ankara Keçiörengücü
|18
|9
|4
|5
|24
|13
|31
|11
|7
|Bursaspor
|18
|9
|3
|6
|33
|28
|30
|5
|8
|Tuzlaspor
|18
|9
|3
|6
|27
|27
|30
|0
|9
|Altınordu
|17
|8
|4
|5
|22
|22
|28
|0
|10
|Bandırmaspor
|18
|8
|3
|7
|23
|19
|27
|4
|11
|Adanaspor
|17
|6
|3
|8
|24
|22
|21
|2
|12
|Ümraniyespor
|18
|5
|5
|8
|18
|27
|20
|-9
|13
|Boluspor
|18
|5
|4
|9
|18
|22
|19
|-4
|14
|Akhisarspor
|18
|4
|4
|10
|16
|25
|16
|-9
|15
|Menemenspor
|17
|3
|7
|7
|16
|26
|16
|-10
|16
|Balıkesirspor
|18
|4
|4
|10
|16
|29
|16
|-13
|17
|Ankaraspor
|18
|2
|4
|12
|12
|31
|10
|-19
|18
|Eskişehirspor
|18
|0
|7
|11
|10
|34
|7
|-24
TFF 1. Lig 18.Hafta Fikstür
|23.01.2021
|Adana Demirspor
|1-2
|Bursaspor
|23.01.2021
|Bandırmaspor
|1-0
|Ümraniyespor
|23.01.2021
|Eskişehirspor
|0-0
|Osmanlıspor FK
|24.01.2021
|Tuzlaspor
|0-3
|Akhisarspor
|24.01.2021
|Giresunspor
|1-0
|Balıkesirspor
|24.01.2021
|Ankara Keçiörengücü
|2-0
|Boluspor
|24.01.2021
|Samsunspor
|1-0
|Altay
|25.01.2021
|İstanbulspor
|Adanaspor
|25.01.2021
|Altınordu
|Menemenspor