Eskişehirspor - Ankaraspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 18. hafta maçında Eskişehirspor, Ankaraspor ile mücadele etti. Karşılaşma 0-0 sona erdi. Eskişehirspor ve Ankaraspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 18. hafta maçında Eskişehirspor sahasında Ankaraspor ile 23.01.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Eskişehirspor - Ankaraspor Maç Sonucu ne oldu? Eskişehirspor, Ankaraspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Eskişehirspor Ankaraspor Maçının Özeti için Tıklayın Eskişehirspor Ankaraspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

23.01.2021 16:00

Eskişehirspor Ankaraspor Maçının Hakemleri

Zorbay Küçük(hakem), Oğuz Kağan Çalışır(1. Yardımcı Hakem), Hasan Hüseyin Tetik(2. Yardımcı Hakem), Alpaslan Şen(dördüncü Hakem)

Eskişehirspor

Eskişehirspor İlk 11

17. Ekrem Kılıçarslan, 7. Bedirhan Altunbaş, 44. Mevlüt Çelik, 27. Furkan Balaban, 21. Erdal Akdarı, 41. Mehmet Özcan, 26. Buğra Çağlıyan, 99. Berkay Tanır, 15. Alperen Kocabaş, 10. Talha Erdoğan, 11. Kaan Gül

Yedekler

45. Melih Ağa, 4. Hasan Ulaş Uyğur, 9. İbrahim Halil Öner, 6. Furgan Polat, 25. Eray Ertorun, 55. Emir Yıldız, 30. Uğur Can Semizoğlu, 90. Onur Arı, 14. Onurhan Uyanık, 28. Selman Çiftkanatlı

Teknik Sorumlu

Goller

{homeGoal}

Kartlar

Sarı Kart Mehmet Özcan 14.dk, Sarı Kart Furkan Balaban 67.dk

Oyundan Çıkanlar

Alperen Kocabaş 90+2.dk, Talha Erdoğan 74.dk, Kaan Gül 54.dk

Oyuna Girenler

Uğur Can Semizoğlu 90+2.dk, Furgan Polat 74.dk, İbrahim Halil Öner 54.dk

Ankaraspor

Ankaraspor İlk 11

30. Tomas Mejıas Osorıo, 66. Levent Gülen, 45. Alec Takunda Mudımu, 55. Ercan Yazıcı, 11. Mahmut Akan, 5. Halil İbrahim Esen, 13. Tevfik Altındağ, 8. Emre Can Atila, 35. Sıkıru Okanlawon Olatunbosun, 17. Erdem Çetinkaya, 90. Marcus Pedersen

Yedekler

34. Berk Balaban, 29. Marc Ghıslaın Kıbong A Mbamba, 28. Mehmet Tuğrul Başkan, 25. Fatih Kızılkaya, 67. Samed Ali Kaya, 4. Gökhan Akkan, 23. Mete Çelik, 2. Ali Ülgen, 7. Erıc Ayuk Mbu, 94. Ali Rıza Kılıç

Teknik Sorumlu

Mehmet Ak

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Ercan Yazıcı 34.dk, Sarı Kart Tevfik Altındağ 90+1.dk, Sarı Kart Halil İbrahim Esen 55.dk, Sarı Kart Marcus Pedersen 87.dk

Oyundan Çıkanlar

Emre Can Atila 46.dk, Sıkıru Okanlawon Olatunbosun 60.dk

Oyuna Girenler

Erıc Ayuk Mbu 46.dk, Samed Ali Kaya 60.dk

TFF 1. Lig 18.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 18 11 5 2 26 13 38 13 2 Samsunspor 18 10 6 2 25 16 36 9 3 İstanbulspor 17 10 4 3 37 19 34 18 4 Altay 18 10 2 6 30 17 32 13 5 Adana Demirspor 18 9 4 5 31 18 31 13 6 Ankara Keçiörengücü 18 9 4 5 24 13 31 11 7 Bursaspor 18 9 3 6 33 28 30 5 8 Tuzlaspor 18 9 3 6 27 27 30 0 9 Altınordu 17 8 4 5 22 22 28 0 10 Bandırmaspor 18 8 3 7 23 19 27 4 11 Adanaspor 17 6 3 8 24 22 21 2 12 Ümraniyespor 18 5 5 8 18 27 20 -9 13 Boluspor 18 5 4 9 18 22 19 -4 14 Akhisarspor 18 4 4 10 16 25 16 -9 15 Menemenspor 17 3 7 7 16 26 16 -10 16 Balıkesirspor 18 4 4 10 16 29 16 -13 17 Ankaraspor 18 2 4 12 12 31 10 -19 18 Eskişehirspor 18 0 7 11 10 34 7 -24

TFF 1. Lig 18.Hafta Fikstür