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Eskişehirspor - Ankaraspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 18. hafta maçında Eskişehirspor, Ankaraspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Eskişehirspor - Ankaraspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 18. hafta maçında Eskişehirspor, Ankaraspor ile mücadele etti. Karşılaşma 0-0 sona erdi. Eskişehirspor ve Ankaraspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 18. hafta maçında Eskişehirspor sahasında Ankaraspor ile 23.01.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Eskişehirspor - Ankaraspor Maç Sonucu ne oldu?

Eskişehirspor, Ankaraspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Eskişehirspor Ankaraspor Maçının Özeti için Tıklayın

Eskişehirspor Ankaraspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

23.01.2021 16:00

Eskişehirspor Ankaraspor Maçının Hakemleri

Zorbay Küçük(hakem), Oğuz Kağan Çalışır(1. Yardımcı Hakem), Hasan Hüseyin Tetik(2. Yardımcı Hakem), Alpaslan Şen(dördüncü Hakem)

ESKİŞEHİRSPOREskişehirspor

Eskişehirspor İlk 11

17. Ekrem Kılıçarslan, 7. Bedirhan Altunbaş, 44. Mevlüt Çelik, 27. Furkan Balaban, 21. Erdal Akdarı, 41. Mehmet Özcan, 26. Buğra Çağlıyan, 99. Berkay Tanır, 15. Alperen Kocabaş, 10. Talha Erdoğan, 11. Kaan Gül

Yedekler

45. Melih Ağa, 4. Hasan Ulaş Uyğur, 9. İbrahim Halil Öner, 6. Furgan Polat, 25. Eray Ertorun, 55. Emir Yıldız, 30. Uğur Can Semizoğlu, 90. Onur Arı, 14. Onurhan Uyanık, 28. Selman Çiftkanatlı

Teknik Sorumlu

Goller

{homeGoal}

Kartlar

Sarı Kart Mehmet Özcan 14.dk, Sarı Kart Furkan Balaban 67.dk

Oyundan Çıkanlar

Alperen Kocabaş 90+2.dk, Talha Erdoğan 74.dk, Kaan Gül 54.dk

Oyuna Girenler

Uğur Can Semizoğlu 90+2.dk, Furgan Polat 74.dk, İbrahim Halil Öner 54.dk

ANKARASPORAnkaraspor

Ankaraspor İlk 11

30. Tomas Mejıas Osorıo, 66. Levent Gülen, 45. Alec Takunda Mudımu, 55. Ercan Yazıcı, 11. Mahmut Akan, 5. Halil İbrahim Esen, 13. Tevfik Altındağ, 8. Emre Can Atila, 35. Sıkıru Okanlawon Olatunbosun, 17. Erdem Çetinkaya, 90. Marcus Pedersen

Yedekler

34. Berk Balaban, 29. Marc Ghıslaın Kıbong A Mbamba, 28. Mehmet Tuğrul Başkan, 25. Fatih Kızılkaya, 67. Samed Ali Kaya, 4. Gökhan Akkan, 23. Mete Çelik, 2. Ali Ülgen, 7. Erıc Ayuk Mbu, 94. Ali Rıza Kılıç

Teknik Sorumlu

Mehmet Ak

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Ercan Yazıcı 34.dk, Sarı Kart Tevfik Altındağ 90+1.dk, Sarı Kart Halil İbrahim Esen 55.dk, Sarı Kart Marcus Pedersen 87.dk

Oyundan Çıkanlar

Emre Can Atila 46.dk, Sıkıru Okanlawon Olatunbosun 60.dk

Oyuna Girenler

Erıc Ayuk Mbu 46.dk, Samed Ali Kaya 60.dk

TFF 1. Lig 18.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor18115226133813
2Samsunspor1810622516369
3İstanbulspor17104337193418
4Altay18102630173213
5Adana Demirspor1894531183113
6Ankara Keçiörengücü1894524133111
7Bursaspor189363328305
8Tuzlaspor189362727300
9Altınordu178452222280
10Bandırmaspor188372319274
11Adanaspor176382422212
12Ümraniyespor18558182720-9
13Boluspor18549182219-4
14Akhisarspor184410162516-9
15Menemenspor17377162616-10
16Balıkesirspor184410162916-13
17Ankaraspor182412123110-19
18Eskişehirspor18071110347-24

TFF 1. Lig 18.Hafta Fikstür

23.01.2021Adana Demirspor1-2Bursaspor
23.01.2021Bandırmaspor1-0Ümraniyespor
23.01.2021Eskişehirspor0-0Osmanlıspor FK
24.01.2021Tuzlaspor0-3Akhisarspor
24.01.2021Giresunspor1-0Balıkesirspor
24.01.2021Ankara Keçiörengücü2-0Boluspor
24.01.2021Samsunspor1-0Altay
25.01.2021İstanbulsporAdanaspor
25.01.2021AltınorduMenemenspor
Onur Çelik
Spor Editörü
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