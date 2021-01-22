Eskişehirspor-Ankaraspor maçı CANLI | TRT SPOR CANLI YAYIN

TFF 1. Lig'de 18. hafta maçlarıyla birlikte sezonun ikinci yarısı başlıyor. Haftanın ilk maç gününde Eskişehirspor ile Ankaraspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde futbolseverlerin merak ettiği tüm detayları haberimizde verdik. Bu ligde Eskişehirspor evinde 9 maçtır kazanamıyor, toplamda 17 maçtır kazanamıyor. Bu ligde Ankaraspor deplasmanda 4 maçtır kaybediyor, toplamda 4 maçtır kaybediyor, toplamda 7 maçtır kazanamıyor. Peki, Eskişehirspor-Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ESKİŞEHİRSPOR-ANKARASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de ikinci yarı heyecanı başlıyor. 18. haftanın ilk maçında Eskişehirspor ile Ankaraspor karşılaşacak. Eskişehir Yeni Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 23 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

HANGİ KANALDA?

Türkiye Futbol Federasyonu ve TRT ile sezon öncesi yapılan anlaşma gereği, tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz izlenebiliyor. Eskişehirspor-Ankaraspor maçı da Cumartesi günü saat 16.00'da TRT Spor'da olacak.

LİGDE PUAN DURUMU