Eskişehirspor - Aydeniz Et Balıkesirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 31. hafta maçında Eskişehirspor, Aydeniz Et Balıkesirspor ile mücadele etti. Karşılaşma 0-3 sona erdi. Eskişehirspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 31. hafta maçında Eskişehirspor sahasında Aydeniz Et Balıkesirspor ile 18.04.2021 13:30'da karşı karşıya geldi. Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Eskişehirspor - Aydeniz Et Balıkesirspor Maç Sonucu ne oldu? Eskişehirspor, Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Eskişehirspor Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Özeti için Tıklayın Eskişehirspor Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

18.04.2021 13:30

Eskişehirspor Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Hakemleri

Oğuzhan Aksu(hakem), Burak Cansız(1. Yardımcı Hakem), Ogün Kamacı(2. Yardımcı Hakem), Emre Korkmaz(dördüncü Hakem)

Eskişehirspor

Eskişehirspor İlk 11

1. Cengiz Alp Köseer, 7. Bedirhan Altunbaş, 44. Mevlüt Çelik, 55. Emir Yıldız, 85. Cihangir Çağlıyan, 6. Furgan Polat, 27. Furkan Balaban, 30. Uğur Can Semizoğlu, 28. Selman Çiftkanatlı, 99. Berkay Tanır, 90. Onur Arı

Yedekler

91. Mehmet Yiğit Uğur, 15. Alperen Kocabaş, 10. Talha Erdoğan, 20. Tolga Yakut, 24. Arda Okumuş, 35. Bartu Göçmen, 67. Necati Atilla Karaca, 14. Onurhan Uyanık, 96. Utku Kızılkaya, 18. Göktuğ Kaan Ünüvar

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Emir Yıldız 17.dk

Oyundan Çıkanlar

Furgan Polat 77.dk, Mevlüt Çelik 79.dk, Furkan Balaban 46.dk, Selman Çiftkanatlı 46.dk, Onur Arı 86.dk

Oyuna Girenler

Onurhan Uyanık 77.dk, Arda Okumuş 79.dk, Talha Erdoğan 46.dk, Tolga Yakut 46.dk, Necati Atilla Karaca 86.dk

Aydeniz Et Balıkesirspor

Aydeniz Et Balıkesirspor İlk 11

19. Atilla Özmen, 35. Batuhan İşçiler, 48. Cemal Kızılateş, 44. Oğuzhan Çapar, 13. Mert Örnek, 55. Enes İslam İlkin, 81. Taşkın Çalış, 45. Arb Manaj, 16. Sedat Dursun, 91. Muhammed Enes Durmuş, 93. Cumali Bişi

Yedekler

99. Yiğithan Kır, 66. Hasan Özkan, 18. Mahatma Osumanu Otoo, 86. Abdulkadir Özgen, 3. Berat Aydoğdu, 10. Foxı Kethevoama, 33. Oğuz Han Aynaoğlu, 24. Anıl Taşdemir, 71. Nemanja Mıhajlovıc

Teknik Sorumlu

Yusuf Şimşek

Goller

Arb Manaj,39.dk (p), Taşkın Çalış,45+2.dk (f), Abdulkadir Özgen,77.dk (f)

Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Batuhan İşçiler 82.dk, Muhammed Enes Durmuş 82.dk, Enes İslam İlkin 62.dk, Arb Manaj 62.dk, Cemal Kızılateş 73.dk

Oyuna Girenler

Berat Aydoğdu 82.dk, Nemanja Mıhajlovıc 82.dk, Anıl Taşdemir 62.dk, Abdulkadir Özgen 62.dk, Oğuz Han Aynaoğlu 73.dk

TFF 1. Lig 31.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 31 19 6 6 49 24 63 25 2 Adana Demirspor 31 18 7 6 54 26 61 28 3 Samsunspor 31 17 10 4 51 29 61 22 4 Altay 31 18 3 10 61 34 57 27 5 İstanbulspor 31 17 6 8 57 32 57 25 6 Altınordu 31 15 8 8 50 43 53 7 7 Ankara Keçiörengücü 31 14 7 10 40 26 49 14 8 Ümraniyespor 31 13 8 10 43 41 47 2 9 Tuzlaspor 31 14 5 12 43 45 47 -2 10 Bursaspor 31 13 4 14 50 51 43 -1 11 Bandırmaspor 31 11 6 14 40 42 39 -2 12 Boluspor 31 11 5 15 34 38 38 -4 13 Balıkesirspor 31 9 8 14 34 43 35 -9 14 Adanaspor 31 9 7 15 42 48 34 -6 15 Menemenspor 31 6 13 12 34 53 31 -19 16 Akhisarspor 31 7 5 19 33 55 26 -22 17 Ankaraspor 31 5 8 18 29 54 23 -25 18 Eskişehirspor 31 1 8 22 21 81 11 -60

TFF 1. Lig 31.Hafta Fikstür