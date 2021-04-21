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Eskişehirspor - Aydeniz Et Balıkesirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 31. hafta maçında Eskişehirspor, Aydeniz Et Balıkesirspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Eskişehirspor - Aydeniz Et Balıkesirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 31. hafta maçında Eskişehirspor, Aydeniz Et Balıkesirspor ile mücadele etti. Karşılaşma 0-3 sona erdi. Eskişehirspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 31. hafta maçında Eskişehirspor sahasında Aydeniz Et Balıkesirspor ile 18.04.2021 13:30'da karşı karşıya geldi. Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Eskişehirspor - Aydeniz Et Balıkesirspor Maç Sonucu ne oldu?

Eskişehirspor, Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Eskişehirspor Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Özeti için Tıklayın

Eskişehirspor Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

18.04.2021 13:30

Eskişehirspor Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Hakemleri

Oğuzhan Aksu(hakem), Burak Cansız(1. Yardımcı Hakem), Ogün Kamacı(2. Yardımcı Hakem), Emre Korkmaz(dördüncü Hakem)

ESKİŞEHİRSPOREskişehirspor

Eskişehirspor İlk 11

1. Cengiz Alp Köseer, 7. Bedirhan Altunbaş, 44. Mevlüt Çelik, 55. Emir Yıldız, 85. Cihangir Çağlıyan, 6. Furgan Polat, 27. Furkan Balaban, 30. Uğur Can Semizoğlu, 28. Selman Çiftkanatlı, 99. Berkay Tanır, 90. Onur Arı

Yedekler

91. Mehmet Yiğit Uğur, 15. Alperen Kocabaş, 10. Talha Erdoğan, 20. Tolga Yakut, 24. Arda Okumuş, 35. Bartu Göçmen, 67. Necati Atilla Karaca, 14. Onurhan Uyanık, 96. Utku Kızılkaya, 18. Göktuğ Kaan Ünüvar

Teknik Sorumlu

Goller

{homeGoal}

Kartlar

Sarı Kart Emir Yıldız 17.dk

Oyundan Çıkanlar

Furgan Polat 77.dk, Mevlüt Çelik 79.dk, Furkan Balaban 46.dk, Selman Çiftkanatlı 46.dk, Onur Arı 86.dk

Oyuna Girenler

Onurhan Uyanık 77.dk, Arda Okumuş 79.dk, Talha Erdoğan 46.dk, Tolga Yakut 46.dk, Necati Atilla Karaca 86.dk

AYDENİZ ET BALIKESİRSPORAydeniz Et Balıkesirspor

Aydeniz Et Balıkesirspor İlk 11

19. Atilla Özmen, 35. Batuhan İşçiler, 48. Cemal Kızılateş, 44. Oğuzhan Çapar, 13. Mert Örnek, 55. Enes İslam İlkin, 81. Taşkın Çalış, 45. Arb Manaj, 16. Sedat Dursun, 91. Muhammed Enes Durmuş, 93. Cumali Bişi

Yedekler

99. Yiğithan Kır, 66. Hasan Özkan, 18. Mahatma Osumanu Otoo, 86. Abdulkadir Özgen, 3. Berat Aydoğdu, 10. Foxı Kethevoama, 33. Oğuz Han Aynaoğlu, 24. Anıl Taşdemir, 71. Nemanja Mıhajlovıc

Teknik Sorumlu

Yusuf Şimşek

Goller

Arb Manaj,39.dk (p), Taşkın Çalış,45+2.dk (f), Abdulkadir Özgen,77.dk (f)

Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Batuhan İşçiler 82.dk, Muhammed Enes Durmuş 82.dk, Enes İslam İlkin 62.dk, Arb Manaj 62.dk, Cemal Kızılateş 73.dk

Oyuna Girenler

Berat Aydoğdu 82.dk, Nemanja Mıhajlovıc 82.dk, Anıl Taşdemir 62.dk, Abdulkadir Özgen 62.dk, Oğuz Han Aynaoğlu 73.dk

TFF 1. Lig 31.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor31196649246325
2Adana Demirspor31187654266128
3Samsunspor311710451296122
4Altay311831061345727
5İstanbulspor31176857325725
6Altınordu3115885043537
7Ankara Keçiörengücü311471040264914
8Ümraniyespor31138104341472
9Tuzlaspor3114512434547-2
10Bursaspor3113414505143-1
11Bandırmaspor3111614404239-2
12Boluspor3111515343838-4
13Balıkesirspor319814344335-9
14Adanaspor319715424834-6
15Menemenspor3161312345331-19
16Akhisarspor317519335526-22
17Ankaraspor315818295423-25
18Eskişehirspor311822218111-60

TFF 1. Lig 31.Hafta Fikstür

17.04.2021Adana Demirspor3-0Giresunspor
17.04.2021Ankara Keçiörengücü0-1Tuzlaspor
18.04.2021İstanbulspor4-0Menemenspor
18.04.2021Akhisarspor1-1Altınordu
18.04.2021Eskişehirspor0-3Balıkesirspor
19.04.2021Bandırmaspor2-3Boluspor
19.04.2021Ümraniyespor4-3Osmanlıspor FK
19.04.2021Samsunspor4-1Bursaspor
19.04.2021Altay4-1Adanaspor
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