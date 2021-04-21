Eskişehirspor - Aydeniz Et Balıkesirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 31. hafta maçında Eskişehirspor, Aydeniz Et Balıkesirspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 31. hafta maçında Eskişehirspor, Aydeniz Et Balıkesirspor ile mücadele etti. Karşılaşma 0-3 sona erdi. Eskişehirspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 31. hafta maçında Eskişehirspor sahasında Aydeniz Et Balıkesirspor ile 18.04.2021 13:30'da karşı karşıya geldi. Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Eskişehirspor - Aydeniz Et Balıkesirspor Maç Sonucu ne oldu?
Eskişehirspor, Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
Eskişehirspor Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Özeti için Tıklayın
Eskişehirspor Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Eskişehir Yeni Stadyum - Eskişehir
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
18.04.2021 13:30
Eskişehirspor Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Hakemleri
Oğuzhan Aksu(hakem), Burak Cansız(1. Yardımcı Hakem), Ogün Kamacı(2. Yardımcı Hakem), Emre Korkmaz(dördüncü Hakem)
Eskişehirspor İlk 11
1. Cengiz Alp Köseer, 7. Bedirhan Altunbaş, 44. Mevlüt Çelik, 55. Emir Yıldız, 85. Cihangir Çağlıyan, 6. Furgan Polat, 27. Furkan Balaban, 30. Uğur Can Semizoğlu, 28. Selman Çiftkanatlı, 99. Berkay Tanır, 90. Onur Arı
Yedekler
91. Mehmet Yiğit Uğur, 15. Alperen Kocabaş, 10. Talha Erdoğan, 20. Tolga Yakut, 24. Arda Okumuş, 35. Bartu Göçmen, 67. Necati Atilla Karaca, 14. Onurhan Uyanık, 96. Utku Kızılkaya, 18. Göktuğ Kaan Ünüvar
Teknik Sorumlu
Goller
{homeGoal}
Kartlar
Sarı Kart Emir Yıldız 17.dk
Oyundan Çıkanlar
Furgan Polat 77.dk, Mevlüt Çelik 79.dk, Furkan Balaban 46.dk, Selman Çiftkanatlı 46.dk, Onur Arı 86.dk
Oyuna Girenler
Onurhan Uyanık 77.dk, Arda Okumuş 79.dk, Talha Erdoğan 46.dk, Tolga Yakut 46.dk, Necati Atilla Karaca 86.dk
Aydeniz Et Balıkesirspor İlk 11
19. Atilla Özmen, 35. Batuhan İşçiler, 48. Cemal Kızılateş, 44. Oğuzhan Çapar, 13. Mert Örnek, 55. Enes İslam İlkin, 81. Taşkın Çalış, 45. Arb Manaj, 16. Sedat Dursun, 91. Muhammed Enes Durmuş, 93. Cumali Bişi
Yedekler
99. Yiğithan Kır, 66. Hasan Özkan, 18. Mahatma Osumanu Otoo, 86. Abdulkadir Özgen, 3. Berat Aydoğdu, 10. Foxı Kethevoama, 33. Oğuz Han Aynaoğlu, 24. Anıl Taşdemir, 71. Nemanja Mıhajlovıc
Teknik Sorumlu
Yusuf Şimşek
Goller
Arb Manaj,39.dk (p), Taşkın Çalış,45+2.dk (f), Abdulkadir Özgen,77.dk (f)
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
Batuhan İşçiler 82.dk, Muhammed Enes Durmuş 82.dk, Enes İslam İlkin 62.dk, Arb Manaj 62.dk, Cemal Kızılateş 73.dk
Oyuna Girenler
Berat Aydoğdu 82.dk, Nemanja Mıhajlovıc 82.dk, Anıl Taşdemir 62.dk, Abdulkadir Özgen 62.dk, Oğuz Han Aynaoğlu 73.dk
TFF 1. Lig 31.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|31
|19
|6
|6
|49
|24
|63
|25
|2
|Adana Demirspor
|31
|18
|7
|6
|54
|26
|61
|28
|3
|Samsunspor
|31
|17
|10
|4
|51
|29
|61
|22
|4
|Altay
|31
|18
|3
|10
|61
|34
|57
|27
|5
|İstanbulspor
|31
|17
|6
|8
|57
|32
|57
|25
|6
|Altınordu
|31
|15
|8
|8
|50
|43
|53
|7
|7
|Ankara Keçiörengücü
|31
|14
|7
|10
|40
|26
|49
|14
|8
|Ümraniyespor
|31
|13
|8
|10
|43
|41
|47
|2
|9
|Tuzlaspor
|31
|14
|5
|12
|43
|45
|47
|-2
|10
|Bursaspor
|31
|13
|4
|14
|50
|51
|43
|-1
|11
|Bandırmaspor
|31
|11
|6
|14
|40
|42
|39
|-2
|12
|Boluspor
|31
|11
|5
|15
|34
|38
|38
|-4
|13
|Balıkesirspor
|31
|9
|8
|14
|34
|43
|35
|-9
|14
|Adanaspor
|31
|9
|7
|15
|42
|48
|34
|-6
|15
|Menemenspor
|31
|6
|13
|12
|34
|53
|31
|-19
|16
|Akhisarspor
|31
|7
|5
|19
|33
|55
|26
|-22
|17
|Ankaraspor
|31
|5
|8
|18
|29
|54
|23
|-25
|18
|Eskişehirspor
|31
|1
|8
|22
|21
|81
|11
|-60
TFF 1. Lig 31.Hafta Fikstür
|17.04.2021
|Adana Demirspor
|3-0
|Giresunspor
|17.04.2021
|Ankara Keçiörengücü
|0-1
|Tuzlaspor
|18.04.2021
|İstanbulspor
|4-0
|Menemenspor
|18.04.2021
|Akhisarspor
|1-1
|Altınordu
|18.04.2021
|Eskişehirspor
|0-3
|Balıkesirspor
|19.04.2021
|Bandırmaspor
|2-3
|Boluspor
|19.04.2021
|Ümraniyespor
|4-3
|Osmanlıspor FK
|19.04.2021
|Samsunspor
|4-1
|Bursaspor
|19.04.2021
|Altay
|4-1
|Adanaspor