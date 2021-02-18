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Eskişehirspor Bandırmaspor maçı canlı izle |TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1.Lig'de zor günler geçiren Eskişehirspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 22.hafta maçında konuk ediyor. Bu kapsamda Eskişehirspor Bandırmaspor maçı canlı izle |TRT Spor canlı yayın izle konuları araştırılıyor.

Eskişehirspor Bandırmaspor maçı canlı izle |TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1.Lig'de heyecan 22.haftada oynanan maçlarla sürecek. Bu kapsamda 4 puanla ligin son sırasında yer alan Eskişehirspor, ligde 30 puanı bulunan Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk ediyor.

ESKİŞEHİRSPOR-ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR  MAÇI NE ZAMAN?  

Eskişehirspor'un Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk edeceği 22.hafta maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda 19 Şubat Cuma günü saat 16.00'da oynanacak. Mücadelede Yiğit Arslan düdük çalacak. Arslan'ın yardımcılıklarını Hüseyin Aylak ve Burak Cansız yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Hakan Belder olacak.

SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Saat 16.00'da oynanacak olan mücadele TRT Spor'dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

ESKİŞEHİRSPOR - BANDIRMASPOR MAÇI CANLI İZLE |TRT SPOR CANLI İZLE 

Eskişehir - Bandırmaspor maçını izlemek için tıklayınız

TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE
 

Tayfun Altuntaş
Editör
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