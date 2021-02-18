Eskişehirspor- Bandırmaspor'u 2-1'le geçti, 3 puanı hatırladı

TFF 1.Lig'de heyecan 22.haftada oynanan maçlarla sürecek. Bu kapsamda 4 puanla ligin son sırasında yer alan Eskişehirspor, ligde 30 puanı bulunan Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk etti

Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda 19 Şubat Cuma günü saat 16.00'da oynanan mücadelede Yiğit Arslan düdük çaldı. Arslan'ın yardımcılıklarını Hüseyin Aylak ve Burak Cansız yaparken maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Hakan Belder oldu.

Eskişehirspor, maçın 7.dakikasında İbrahim Halil' in attığı golle mücadele 1-0 öne geçti Mücadelenin 31.dakikasında Pote'nin ayağından bulduğu golle konuk Bandırmaspor mücadelede eşitliği yakaladı.

49.dakikada kazanılan penaltıda Bedirhan'ın vuruşunda ev sahibi takım 2-1 öne geçti.

MÜCADELE HAKKINDA BİLGİLER

Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer , Sezgin Coşkun , Bedirhan Altunbaş, İbrahim Halil Öner (Sholaja dk. 75 ), Tolga Yakut , Buğra Çağlıyan (Alimi dk. 78 ), Furkan Balaban, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik Emir Yıldız , Onur Arı, (Furgan Polat dk. 64 )

Yedekler: Melih Ağa, Talha Erdoğan, Kaan Gül, Alperen Kocabaş, Erdal Akdarı, Selman Çiftkanatlı, Doğukan Ünal

Teknik Sorumlu: Cengiz Seçsev

Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci , Pote , İshak Çakmak (Abdurrahim Dursun dk. 46 ), Onur Akbay , Serna , Selçuk Alibaz (Doğan Can Davas dk. 57 ), Emir Halilovic xx (Rahmi Anıl Başaran dk. 69 x), Rodriguez xx (Mehmet Yiğit dk. 75 ), Orhan Ovacıklı , Gökay Güney , Torje (Landel dk. 57 xx)

Yedekler: Zülküf Özer, Erkan Taşkıran, Ali Serçek, Aygün Özışıkyıldız, Taha Yalçıner

Teknik Sorumlu: Erkan Sözeri

Goller: İbrahim Halil Öner (dk. 7) Bedirhan Altunbaş (dk. 49 pen.) (Eskişehirspor), Pote (dk. 31) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Mevlüt Çelik, Sezgin Coşkun (Eskişehirspor), Mehmet Yiğit (Bandırmaspor)