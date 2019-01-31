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Eskişehirspor Başakşehir’den 2 futbolcuyu renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Medipol Başakşehir'den Mete Kaan Demir ve Harun Kahraman ile 1.5 yıllığına anlaşmaya vardı.

Eskişehirspor Başakşehir’den 2 futbolcuyu renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Medipol Başakşehir'den Mete Kaan Demir ve Harun Kahraman ile 1.5 yıllığına anlaşmaya vardı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Eskişehirspor, Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'den 2 futbolcu ile anlaşmaya vardı. Siyah kırmızılı ekip Başakşehir'den Harun Kahraman ve Mete Kaan Demir'i 1.5 yıllığına kiraladı.

Kaynak: İHA

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