Eskişehirspor Başakşehir’den 2 futbolcuyu renklerine bağladı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Medipol Başakşehir'den Mete Kaan Demir ve Harun Kahraman ile 1.5 yıllığına anlaşmaya vardı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Medipol Başakşehir'den Mete Kaan Demir ve Harun Kahraman ile 1.5 yıllığına anlaşmaya vardı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Eskişehirspor, Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'den 2 futbolcu ile anlaşmaya vardı. Siyah kırmızılı ekip Başakşehir'den Harun Kahraman ve Mete Kaan Demir'i 1.5 yıllığına kiraladı.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.