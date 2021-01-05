Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 16. hafta maçında Eskişehirspor, Beypiliç Boluspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig 16. hafta maçında Eskişehirspor, Beypiliç Boluspor ile mücadele etti. Karşılaşma 0-2 sona erdi. Eskişehirspor ve Beypiliç Boluspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 1. Lig'da 16. hafta maçında Eskişehirspor sahasında Beypiliç Boluspor ile 04.01.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Eskişehir Yeni Stadyum stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor Maç Sonucu ne oldu?
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Eskişehirspor Beypiliç Boluspor Maçının Özeti için Tıklayın
Eskişehirspor Beypiliç Boluspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Eskişehir Yeni Stadyum
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ
04.01.2021 16:00
Eskişehirspor Beypiliç Boluspor Maçının Hakemleri
Abdullah Buğra Taşkınsoy(hakem), Mehmet Yıldırım(1. Yardımcı Hakem), Selahattin Altay(2. Yardımcı Hakem), Enver Aydın(dördüncü Hakem)
Eskişehirspor İlk 11
17. Ekrem Kılıçarslan, 22. Bilal Ceylan, 44. Mevlüt Çelik, 27. Furkan Balaban, 7. Bedirhan Altunbaş, 20. Tolga Yakut, 99. Berkay Tanır, 41. Mehmet Özcan, 6. Furgan Polat, 19. Sunday Oluwadejı Alımı, 14. Onurhan Uyanık
Yedekler
45. Melih Ağa, 4. Hasan Ulaş Uyğur, 10. Talha Erdoğan, 26. Buğra Çağlıyan, 70. Hamed Abodun Sholaja, 24. Arda Okumuş, 90. Onur Arı, 89. Melih Nezir, 80. Bedirhan Akçay, 88. Doğukan Ünal
Teknik Sorumlu
Fahrettin Sayhan
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Beypiliç Boluspor İlk 11
29. Ömer Alıcı, 4. Fethi Özer, 5. Tugay Kacar, 7. Melih Okutan, 9. Rydell Romano Poepon, 10. Gökhan Sazdağı, 13. Oğuzhan Berber, 14. Marlon Mateus Da Sılva, 35. Alican Özfesli, 50. Ali Keten, 86. Burak Bekaroğlu
Yedekler
1. Yavuz Aygün, 3. Felıpe Trevızan Martıns, 11. Hamza Gür, 17. Nemanja Mıhajlovıc, 18. Muhammet Arslantaş, 21. Araz Abdullayev, 22. Muhammet Raşit Yöndem, 23. Muhammed Gümüşkaya, 48. Mertan Caner Öztürk, 89. Fatih Özkan
Teknik Sorumlu
Reha Kemal Erginer
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 16.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Giresunspor
|17
|10
|5
|2
|25
|13
|35
|12
|2
|Samsunspor
|17
|9
|6
|2
|24
|16
|33
|8
|3
|Altay
|17
|10
|2
|5
|30
|16
|32
|14
|4
|Adana Demirspor
|17
|9
|4
|4
|30
|16
|31
|14
|5
|İstanbulspor
|16
|9
|4
|3
|32
|19
|31
|13
|6
|Tuzlaspor
|17
|9
|3
|5
|27
|24
|30
|3
|7
|Ankara Keçiörengücü
|17
|8
|4
|5
|22
|13
|28
|9
|8
|Altınordu
|17
|8
|4
|5
|22
|22
|28
|0
|9
|Bursaspor
|17
|8
|3
|6
|31
|27
|27
|4
|10
|Bandırmaspor
|17
|7
|3
|7
|22
|19
|24
|3
|11
|Ümraniyespor
|17
|5
|5
|7
|18
|26
|20
|-8
|12
|Boluspor
|17
|5
|4
|8
|18
|20
|19
|-2
|13
|Balıkesirspor
|16
|4
|4
|8
|16
|23
|16
|-7
|14
|Menemenspor
|17
|3
|7
|7
|16
|26
|16
|-10
|15
|Adanaspor
|15
|4
|3
|8
|21
|22
|15
|-1
|16
|Akhisarspor
|16
|3
|4
|9
|13
|24
|13
|-11
|17
|Ankaraspor
|16
|2
|3
|11
|12
|29
|9
|-17
|18
|Eskişehirspor
|17
|0
|6
|11
|10
|34
|6
|-24
TFF 1. Lig 16.Hafta Fikstür
|25.12.2020
|Altay
|3-1
|Ümraniyespor
|26.12.2020
|Tuzlaspor
|4-1
|Altınordu
|26.12.2020
|Balıkesirspor
|0-1
|Adana Demirspor
|26.12.2020
|Boluspor
|0-2
|İstanbulspor
|27.12.2020
|Menemenspor
|0-0
|Ankara Keçiörengücü
|27.12.2020
|Akhisarspor
|0-1
|Giresunspor
|27.12.2020
|Osmanlıspor FK
|Samsunspor
|27.12.2020
|Adanaspor
|1-2
|Bandırmaspor
|27.12.2020
|Ankaraspor
|1-2
|Samsunspor
|28.12.2020
|Bursaspor
|2-1
|Eskişehirspor