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Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 16. hafta maçında Eskişehirspor, Beypiliç Boluspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 16. hafta maçında Eskişehirspor, Beypiliç Boluspor ile mücadele etti. Karşılaşma 0-2 sona erdi. Eskişehirspor ve Beypiliç Boluspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 16. hafta maçında Eskişehirspor sahasında Beypiliç Boluspor ile 04.01.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Eskişehir Yeni Stadyum stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor Maç Sonucu ne oldu?

Eskişehirspor, Beypiliç Boluspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Eskişehirspor Beypiliç Boluspor Maçının Özeti için Tıklayın

Eskişehirspor Beypiliç Boluspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Eskişehir Yeni Stadyum

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

04.01.2021 16:00

Eskişehirspor Beypiliç Boluspor Maçının Hakemleri

Abdullah Buğra Taşkınsoy(hakem), Mehmet Yıldırım(1. Yardımcı Hakem), Selahattin Altay(2. Yardımcı Hakem), Enver Aydın(dördüncü Hakem)

ESKİŞEHİRSPOREskişehirspor

Eskişehirspor İlk 11

17. Ekrem Kılıçarslan, 22. Bilal Ceylan, 44. Mevlüt Çelik, 27. Furkan Balaban, 7. Bedirhan Altunbaş, 20. Tolga Yakut, 99. Berkay Tanır, 41. Mehmet Özcan, 6. Furgan Polat, 19. Sunday Oluwadejı Alımı, 14. Onurhan Uyanık

Yedekler

45. Melih Ağa, 4. Hasan Ulaş Uyğur, 10. Talha Erdoğan, 26. Buğra Çağlıyan, 70. Hamed Abodun Sholaja, 24. Arda Okumuş, 90. Onur Arı, 89. Melih Nezir, 80. Bedirhan Akçay, 88. Doğukan Ünal

Teknik Sorumlu

Fahrettin Sayhan

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

BEYPİLİÇ BOLUSPORBeypiliç Boluspor

Beypiliç Boluspor İlk 11

29. Ömer Alıcı, 4. Fethi Özer, 5. Tugay Kacar, 7. Melih Okutan, 9. Rydell Romano Poepon, 10. Gökhan Sazdağı, 13. Oğuzhan Berber, 14. Marlon Mateus Da Sılva, 35. Alican Özfesli, 50. Ali Keten, 86. Burak Bekaroğlu

Yedekler

1. Yavuz Aygün, 3. Felıpe Trevızan Martıns, 11. Hamza Gür, 17. Nemanja Mıhajlovıc, 18. Muhammet Arslantaş, 21. Araz Abdullayev, 22. Muhammet Raşit Yöndem, 23. Muhammed Gümüşkaya, 48. Mertan Caner Öztürk, 89. Fatih Özkan

Teknik Sorumlu

Reha Kemal Erginer

Goller

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Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

TFF 1. Lig 16.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Giresunspor17105225133512
2Samsunspor179622416338
3Altay17102530163214
4Adana Demirspor1794430163114
5İstanbulspor1694332193113
6Tuzlaspor179352724303
7Ankara Keçiörengücü178452213289
8Altınordu178452222280
9Bursaspor178363127274
10Bandırmaspor177372219243
11Ümraniyespor17557182620-8
12Boluspor17548182019-2
13Balıkesirspor16448162316-7
14Menemenspor17377162616-10
15Adanaspor15438212215-1
16Akhisarspor16349132413-11
17Ankaraspor16231112299-17
18Eskişehirspor17061110346-24

TFF 1. Lig 16.Hafta Fikstür

25.12.2020Altay3-1Ümraniyespor
26.12.2020Tuzlaspor4-1Altınordu
26.12.2020Balıkesirspor0-1Adana Demirspor
26.12.2020Boluspor0-2İstanbulspor
27.12.2020Menemenspor0-0Ankara Keçiörengücü
27.12.2020Akhisarspor0-1Giresunspor
27.12.2020Osmanlıspor FKSamsunspor
27.12.2020Adanaspor1-2Bandırmaspor
27.12.2020Ankaraspor1-2Samsunspor
28.12.2020Bursaspor2-1Eskişehirspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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