Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 16. hafta maçında Eskişehirspor, Beypiliç Boluspor ile mücadele etti. Karşılaşma 0-2 sona erdi. Eskişehirspor ve Beypiliç Boluspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 16. hafta maçında Eskişehirspor sahasında Beypiliç Boluspor ile 04.01.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Eskişehir Yeni Stadyum stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor Maç Sonucu ne oldu? Eskişehirspor, Beypiliç Boluspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Eskişehirspor Beypiliç Boluspor Maçının Özeti için Tıklayın Eskişehirspor Beypiliç Boluspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Eskişehir Yeni Stadyum

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

04.01.2021 16:00

Eskişehirspor Beypiliç Boluspor Maçının Hakemleri

Abdullah Buğra Taşkınsoy(hakem), Mehmet Yıldırım(1. Yardımcı Hakem), Selahattin Altay(2. Yardımcı Hakem), Enver Aydın(dördüncü Hakem)

Eskişehirspor

Eskişehirspor İlk 11

17. Ekrem Kılıçarslan, 22. Bilal Ceylan, 44. Mevlüt Çelik, 27. Furkan Balaban, 7. Bedirhan Altunbaş, 20. Tolga Yakut, 99. Berkay Tanır, 41. Mehmet Özcan, 6. Furgan Polat, 19. Sunday Oluwadejı Alımı, 14. Onurhan Uyanık

Yedekler

45. Melih Ağa, 4. Hasan Ulaş Uyğur, 10. Talha Erdoğan, 26. Buğra Çağlıyan, 70. Hamed Abodun Sholaja, 24. Arda Okumuş, 90. Onur Arı, 89. Melih Nezir, 80. Bedirhan Akçay, 88. Doğukan Ünal

Teknik Sorumlu

Fahrettin Sayhan

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Beypiliç Boluspor

Beypiliç Boluspor İlk 11

29. Ömer Alıcı, 4. Fethi Özer, 5. Tugay Kacar, 7. Melih Okutan, 9. Rydell Romano Poepon, 10. Gökhan Sazdağı, 13. Oğuzhan Berber, 14. Marlon Mateus Da Sılva, 35. Alican Özfesli, 50. Ali Keten, 86. Burak Bekaroğlu

Yedekler

1. Yavuz Aygün, 3. Felıpe Trevızan Martıns, 11. Hamza Gür, 17. Nemanja Mıhajlovıc, 18. Muhammet Arslantaş, 21. Araz Abdullayev, 22. Muhammet Raşit Yöndem, 23. Muhammed Gümüşkaya, 48. Mertan Caner Öztürk, 89. Fatih Özkan

Teknik Sorumlu

Reha Kemal Erginer

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 16.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 17 10 5 2 25 13 35 12 2 Samsunspor 17 9 6 2 24 16 33 8 3 Altay 17 10 2 5 30 16 32 14 4 Adana Demirspor 17 9 4 4 30 16 31 14 5 İstanbulspor 16 9 4 3 32 19 31 13 6 Tuzlaspor 17 9 3 5 27 24 30 3 7 Ankara Keçiörengücü 17 8 4 5 22 13 28 9 8 Altınordu 17 8 4 5 22 22 28 0 9 Bursaspor 17 8 3 6 31 27 27 4 10 Bandırmaspor 17 7 3 7 22 19 24 3 11 Ümraniyespor 17 5 5 7 18 26 20 -8 12 Boluspor 17 5 4 8 18 20 19 -2 13 Balıkesirspor 16 4 4 8 16 23 16 -7 14 Menemenspor 17 3 7 7 16 26 16 -10 15 Adanaspor 15 4 3 8 21 22 15 -1 16 Akhisarspor 16 3 4 9 13 24 13 -11 17 Ankaraspor 16 2 3 11 12 29 9 -17 18 Eskişehirspor 17 0 6 11 10 34 6 -24

TFF 1. Lig 16.Hafta Fikstür