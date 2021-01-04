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Eskişehirspor-Boluspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | TRT SPOR CANLI YAYIN

TFF 1. Lig'de 17. hafta heyecanı devam ediyor. Ligde bu hafta oynanacak Eskişehirspor-Boluspor maçının tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Peki, Eskişehirspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Eskişehirspor-Boluspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | TRT SPOR CANLI YAYIN

TFF 1. Lig'de haftanın kapanış gününün ilk maçı Eskişehirspor ile Boluspor arasında oynanacak. Karşılaşma öncesinde iki takım hakkındaki son detayları haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Eskişehirspor evinde 8 maçtır kazanamıyor, toplamda 16 maçtır kazanamıyor. Boluspor ise üst üste 3 hafta mağlup olduktan sonra geçtiğimiz hafta kazanarak moral tazeledi. Eskişehirspor, 3 puanla ligin son sırasında yer alırken Boluspor, topladığı 16 puan ile 12. sırada bulunuyor. Peki, Eskişehirspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ESKİŞEHİRSPOR-BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 17. haftasında oynanacak olan Eskişehirspor-Boluspor maçı bugün saat 16.00'da başlayacak. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yardımcılıklarını ise Mehmet Yıldırım ve Selahattin Altay üstlenecek. Zorlu mücadele, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak. 

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HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'de sezon öncesi Türkiye Futbol Federasyonu ve TRT ile yapılan yayın hakları anlaşması sayesinde tüm 1. Lig maçları TRT ekranlarından şifresiz ve naklen olarak izlenebiliyor. Eskişehirspor-Boluspor maçı da bugün saat 16.00'da TRT Spor'dan izlenebilir. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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