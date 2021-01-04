TFF 1. Lig'de haftanın kapanış gününün ilk maçı Eskişehirspor ile Boluspor arasında oynanacak. Karşılaşma öncesinde iki takım hakkındaki son detayları haberimizde bulabilirsiniz. Bu ligde Eskişehirspor evinde 8 maçtır kazanamıyor, toplamda 16 maçtır kazanamıyor. Boluspor ise üst üste 3 hafta mağlup olduktan sonra geçtiğimiz hafta kazanarak moral tazeledi. Eskişehirspor, 3 puanla ligin son sırasında yer alırken Boluspor, topladığı 16 puan ile 12. sırada bulunuyor. Peki, Eskişehirspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ESKİŞEHİRSPOR-BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 17. haftasında oynanacak olan Eskişehirspor-Boluspor maçı bugün saat 16.00'da başlayacak. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yardımcılıklarını ise Mehmet Yıldırım ve Selahattin Altay üstlenecek. Zorlu mücadele, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'de sezon öncesi Türkiye Futbol Federasyonu ve TRT ile yapılan yayın hakları anlaşması sayesinde tüm 1. Lig maçları TRT ekranlarından şifresiz ve naklen olarak izlenebiliyor. Eskişehirspor-Boluspor maçı da bugün saat 16.00'da TRT Spor'dan izlenebilir.