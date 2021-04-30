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Eskişehirspor- Bursaspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1.Ligin 33.haftasında Eskişehirspor, evinde Bursaspor'u konuk ediyor. Mücadeleyi canlı olarak takip etmek isteyenler Eskişehirspor- Bursaspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle şeklinde aramalarda bulunuyor.

Eskişehirspor- Bursaspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1.Ligin bitimine son 2 maç kaldı. Heyecan son haftalara girilirken iyiden iyiye artarken lig maratonu 33.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Eskişehirspor ile Bursaspor kozlarını paylaşacak.

ESKİŞEHİRSPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eskişehirspor ile Bursaspor arasında oynanan maç 1 Mayıs Cumartesi günü saat 13.30'da Eskişehir Yeni Stadyumu'nda başladı. Müsabaka TRT Spor kanalından şifresiz, Bein Max 1 kanalından ise şifreli olarak ekranlara geiyor.

Mücadeleyi hakem Davut Dakul Çelik yönetiyor. Çelik'in yardımcılıklarını Hüsnü Emre Çelimli ve Emir Eray Eyisoy yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Ayberk Demirbaş .

ESKİŞEHİRSPOR - BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE |TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

Eskişehirspor ile Bursaspor arasındaki maçı TRT Spor'dan izleyebilirsiniz

ESKİŞEHİRSPOR - BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE |TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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