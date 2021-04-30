Eskişehirspor- Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Ligin bitimine son 2 maç kaldı. Heyecan son haftalara girilirken iyiden iyiye artarken lig maratonu 33.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Eskişehirspor ile Bursaspor kozlarını paylaşacak.

ESKİŞEHİRSPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eskişehirspor ile Bursaspor arasında oynanacak olan maç 1 Mayıs Cumartesi günü saat 13.30'da Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka TRT Spor kanalından şifresiz, Bein Max 1 kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.

Mücadelenin hakemleri açıklandığı anda haberimize eklenecektir.