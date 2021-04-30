Gelecek nesillerin akciğerleri olacak! Eskişehir’de 10 bin “iyilik fidanı” toprakla buluştuTelefon direkleri leyleklere yuva olduEsnaf ve sanatkarlara müjde: Devlet desteğinin süresi uzatıldı!Dolandırıcılardan ağızları açıkta bırakan yöntem! İzmir’de filmleri aratmayacak senaryo yazdılarSosyal destek başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım başvuru sorgulama nasıl yapılır? Sosyal yardım sorgulama ekranıPandemiye rağmen direniyorlar! Cam sanatının evi ’Eskişehir’ olduÇiçek gibi baktılar! Mersin’de kenevir yetiştiren 3 kişi gözaltına alındıEskişehirspor- Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Gaziantep'te yakalanan motosiklet hırsızlarından 1'i tutuklandıHırsızların hevesleri kursaklarında kaldı! Caminin çalınan vaaz hoparlörleri bulundu
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Eskişehirspor- Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eskişehirspor- Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Ligin 33.haftasında Eskişehirspor, evinde Bursaspor'u konuk edecek. Peki Eskişehirspor- Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eskişehirspor- Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Ligin bitimine son 2 maç kaldı. Heyecan son haftalara girilirken iyiden iyiye artarken lig maratonu 33.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Eskişehirspor ile Bursaspor kozlarını paylaşacak.

ESKİŞEHİRSPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eskişehirspor ile Bursaspor arasında oynanacak olan maç 1 Mayıs Cumartesi günü saat 13.30'da Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka TRT Spor kanalından şifresiz, Bein Max 1 kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.

Mücadelenin hakemleri açıklandığı anda haberimize eklenecektir.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT