Eskişehirspor - Bursaspor:0-2

STAT: Eskişehir Yeni

HAKEMLER: Özgür Yankaya (xxx), Kemal Mavi (xxx), Murat Altan (xxx).

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem (xx) - Sezgin (xxx), Sekidika (xxx), Milinkovic (xxx), Issah (xx), Erdal (xx), Bedirhan (xx), Furgan (xx) (Dk.59 Kıvanç xx), Mehmet (xx) (Dk.79 Sissoko xx), Cemali (xx)(Dk.80 Ferhat xx), Emre (xx).

BURSASPOR: Çağlar (xxx) - Emirhan (xx), Burak (xx), Atanasov (xx), Shehu (xx) (Dk. 69 Ramazan xx), Latovlalevici (xx), Recep (xx)(Dk. 25 Ali xx), İsmail (xx), Sedat (xx), Rüştü (xx), Kubilay (xxx) (Dk. 76 Cüneyt xx)

GOLLER:Dk. 73 Kubilay, Dk. 90 Latovlalevici (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Ramazan, Sedat, Cüneyt (Bursaspor) - Emre (Eskişehirspor)

TFF 1'nci Ligi 3'ncü hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, kendi evinde konuk ettiği Bursaspor'a 2-0 mağlup oldu.

22'nci dakikada Emre'nin ceza sahasına girerek yaptığı sert vuruşta, kaleci Çağlar yumruklayıp kornere çeldi.

29'uncu dakikada Kubilay ceza sahasına girerken vurdu, ancak top yandan az farkla dışarı çıktı.

31'inci dakikada Milinkovic çalımlarla ceza sahasına girerken vurduğu şut kaleci de kaldı.

34'üncü dakikada Furgan'ın ceza sahası dışından şutu az farkla dışarı çıktı.

54'üncü dakikada Milinkovic'in ceza sahasına girerken vurduğu şut, direğin yanından dışarı çıktı.

73'üncü dakikada Bursaspor öne geçti. Sekidika'nın ters vuruşunda, ceza sahasında Kubilay kafayla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

90'ıncı dakikada Cüneyt'in serbest vuruştan pasına gelişine ceza sahası köşesinden vole ile vuran Latovlalevici topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Bursaspor deplasmanda Eskişehirspor'u 2-0 mağlup etti.

(FOTOĞRAFLI)

DHA