Eskişehirspor çalışmalarına devam ediyor

Eskişehirspor, Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından liglere verilen aranın ardından hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 19 Haziran tarihinde başlayacak olan karşılaşmalar öncesi lig hazırlıklarını sürdürüyor. Korona virüs salgını dolayısıyla verilen uzun aradan sonra Siyah Kırmızılıların ikinci antrenmanı, bugün yapılan çalışmalar ile devam etti. Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde toplanan takım, 2 gruba ayrılarak antrenmana başladı. Teknik Direktör Mustafa Özer yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Eskişehir ekibi, core çalışmalarının ardından aerobik koşusuyla devam ederken antrenmanda sosyal mesafe kurallarına dikkat edildiği görüldü.

Kaynak: İHA