Eskişehirspor: Çapa ile yapılan görüşmeler neticesinde olumlu bir sonuç alınamadı

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa'nın akşam antrenmanına katılmaması üzerine Eskişehirspor Kulübü'nün resmi sitesinden bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Fuat Çapa ile yapılan görüşmeler neticesinde olumlu bir sonuç alınamadığı, karşılıklı fesih şartlarında anlaşma sağlanamadığı ve akabinde Fuat Çapa ve teknik heyetin antrenmana çıkmayarak tesisleri terk ettikleri belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüzde son günlerde yaşanan ve kamuoyunun yakından takip ettiği konular hakkında camiamızı bilgilendirme gereği doğmuştur. Başkanımız ve yönetim kurulumuz göreve geldiği günden bu yana kulübümüzün sorunlarını çözebilmek için büyük bir özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Yönetim anlamında şeffaflıktan hiçbir zaman vazgeçmedik. Takımı toplamak ve bir arada tutabilmek için maddi manevi büyük bir emek sarf edilmiştir. Kulübümüzün önüne getirilen Toko'dan kaynaklı -6 puan silme cezası yönetimimizde fikir ayrılıkları yaratmış, kulübün önünü açabilmek için çözüm odaklı yol izlenmiş ve genel kurul kararı alınmıştır. Yönetime talip olduğunu açıklayan grup temsilcileri ile yapılan görüşmeden de olumlu bir sonuç alınamamıştır. Bu grubun başkan adayını ve yönetim kurulunu kamuoyunun bütün ısrarlarına rağmen açıklamak istememesi akıllarda soru işaretleri yaratmıştır. Bunun üzerine kulübü farklı bilinmezlere sürüklemenin camiada telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacağı kanaatine varıldığından alınan genel kurul kararının iptali cihetine gidilmiştir. Yönetim kurulumuz Eskişehirsporumuzun geleceği adına ilk günkü gibi çalışmaya devam etmiş ve Toko dosyası protokole bağlanarak -6 cezası önlenmiştir. Fuat Çapa ile yapılan görüşmeler neticesinde olumlu bir sonuç alınamamış, karşılıklı fesih şartlarında anlaşma sağlanamamıştır. Akabinde Fuat Çapa ve teknik heyet antrenmana çıkmayarak tesisleri terk etmişlerdir. Altyapı hocalarımız antreman programını uygulayarak takımı Altınordu maçına hazırlamaya devam etmiştir."

DHA