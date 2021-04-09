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Eskişehirspor- GZT Giresunspor maçı canlı izle | TRT Spor HD canlı yayın izle

TFF 1.Ligin 29.haftasında Eskişehirspor ile GZT Giresunspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyenler Eskişehirspor- GZT Giresunspor maçı canlı izle | TRT Spor HD canlı yayın izle başlıklarıyla aramalarda bulunuyor.

Eskişehirspor- GZT Giresunspor maçı canlı izle | TRT Spor HD canlı yayın izle

TFF 1.Lig'in bitimine sayılı haftalar kalırken heyecan her maç artmaya devam ediyor. 29'uncu haftasının oynandığı ligde küme düşmesi kesinleşen ve ligin son sırasında yer alan Eskşehirspor, Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren lider GZT Giresunpor'u konuk edecek.

ESKİŞEHİRSPOR- GZT GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eskişehirspor- GZT Giresunspor maçı 9 Nisan Cuma günü(bugün) oynanacak. Eskişehir Yeni Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak olan mücadele TRT Spor HD kanalından şifresiz, Bein Sports MAX HD1'den ise şifreli olarak ekranlara gelecek.

Zorlu mücadeleyi hakem Emre Kargın yönetecek. Kargın'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Kapluhan ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Davut Dakul Çelik olacak.

ESKİŞEHİRSPOR- GZT GİRESUNSPOR MAÇI CANLI YAYIN İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

Eskişehirspor- GZT Giresunspor maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

TRT Spor canlı yayın izlemek için tıklayınız.

Tayfun Altuntaş
Editör
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