Eskişehirspor hedef yükseltti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da transfer yasağının kaldırılmasının ardından çalışmalara hız verildi.

Eskişehirspor, yasak kalkar kalkmaz transfer çalışmalarına başladı. Alt yapıda yetişen gençler ile sezon başından bu yana mücadele eden Siyah Kırmızılı ekipte lisans çıkarılamayan oyuncular da idmanlara devam etti. Yoğun çabalar sonrasında kaldırılan transfer yasağı ile de Eskişehir temsilcisi takımı güçlendirmek adına farklı oyuncularla da görüşmeye başladı.

Eskişehirspor'un basın sözcüsü Hasan Hüseyin Köksal, genç ve dinamik bir ekiple çalıştıklarını belirtti. Köksal "Yeni yönetimin hepsi genç, dinamik ve bir hedefi var. Bu hedef de borçsuz bir Eskişehirspor. gençleri ile beraber Türkiye'ye örnek olacak bir Eskişehispor. Bizim çocuklarımız da değerlendireceğiz. Genç arkadaşlarımız ile altyapı çalışmalarına bu hafta başlıyoruz. Alt yapıda yeni yapacağımız değişikliklerle Türkiye'de ses getirecek, altyapıdan keşfedeceğimiz insanlarla geleceğe yatırım yapacağız. Yarın inşallah sizlere de açıklamalar yapacağız. Yeni oyuncularımızı tanıtacağız. Kimlerin lisansını çıkardık, kimlerle yola devam ediyoruz, yeni transferlerimizi de bütün Eskişehirspor taraftarı öğrenecek. Dün gece itibariyle Eskişehir'e 150'den fazla oyuncu teklif edildi. Ama biz sadece hocamızın uygun gördüğü, Eskişehirspor bütçesine uygun, şu anda da büyük bir ekonomik krizden geçiyoruz. Bunun nezdinde tamamen yerli ağırlıklı, 8-10 yıl hizmet edecek yerli oyuncularla temas halindeyiz. Hepsini yarın size müjdeleyeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA