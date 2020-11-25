Türkiye Kupası'nda heyecan soluksuz devam ediyor. Kupada ilk günün ardından 4. tur maçları Çarşamba (bugün) oynanacak maçlar ile devam ediyor. Günün maçları arasında bulunan Eskişehirspor - Kastamonuspor mücadelesi de taraftarların merakında bulunuyor. Kupaya, 3. turda başlayan Eskişehirspor, Cizrespor 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Kastamonuspor'da 3. turda Amed Sportif'i 1-0 mağlup ederek 4. tura yükseldi. Peki, Eskişehirspor - Kastamonuspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı yayın var mı? İşte detaylar...

ESKİŞEHİRSPOR - ALTINORDU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Eskişehirspor ile Kastamonuspor arasında oynanacak mücadele, bugün saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşma, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacakken Ömer Faruk Turtay tarafından yönetilecek.

HANGİ KANALDA? CANLI YAYIN VAR MI?

Türkiye Kupası'nın yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu, bu sezonda kupa maçlarını A Spor ekranlarından yayınlayacak. Ancak Turkuvaz Medya Grubu, kupada yalnızca Süper Lig ekiplerinin maçlarını canlı yayınlamayı tercih ediyor. Dolayısıyla Eskişehirspor - Kastamonuspor 4. tur maçı, A Spor 25 Kasım yayın akışında bulunmuyor.

A SPOR YAYIN AKIŞI 25 KASIM ÇARŞAMBA

Çarşamba 25 Kasım

07:00 Sabah Sporu - canlı

10:00 Premier Futbol

11:00 Bire Bir Futbol - canlı

13:00 YENİ MALATYASPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

15:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - KARACABEY BELEDİYESPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

17:00 GAZİANTEP FK - SERİK BELEDİYESPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

19:00 FT ANTALYASPOR - PENDİKSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

21:00 ÇAYKUR RİZESPOR - UŞAKSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

23:00 Son Sayfa - canlı