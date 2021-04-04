Eskişehirspor küme mi düştü? Ligden düştü mü? Eskişehirspor küme düşme cezası alacak mı?

Spor seveler tarafından TFF'nin 28. haftasında lige veda eden ilk takım merak konusu oldu. Peki Eskişehirspor küme mi düştü? Eskişehirspor ligden düştü mü? Detaylar haberimizde...

ESKİŞEHİRSPOR KÜME Mİ DÜŞTÜ? LİGDEN DÜŞTÜ MÜ?

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşmayı 6-3 kaybeden Eskişehirspor ligin bitimine 6 hafta kala küme düştü. Bu nedenle Eskişehirspor'un önümüzdeki sezon TFF 2. Lig'de mücadele edeceği açıklandı.

Son dönemde yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle genç oyuncularla ligde mücadele eden Eskişehirspor, 20 yıl sonra TFF 1. Lig'den düştü.

Altınordu'ya galibiyeti getiren golleri Ahmet Dereli (4), Muzaffer Kocaer ve Burak İnce kaydederken Eskişehirspor'un sayıları ise İbrahim Halil Öner ve Uğur Can Semizoğlu'ndan (2) geldi. Eskişehirspor'da Emir Yıldız 83. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

ESKİŞEHİRSPOR LİGDEN DÜŞME CEZASI ALACAK MI?

Sezon başında Eskişehirspor’un 6 puanını sildiren Şilili futbolcu Sebastian Pinto, Eskişehirspor'un küme düşürülmesi için ikazda bulundu. Kulübün teknik direktörü Mustafa Özer, konuyla ilişkin olarak açıklmada bulundu.

Teknik direktör Özer, ''Kulüpten alacağı var. Bunu alamazsa küme düşme konusu gündeme gelecek. Kulübün ise bu şartlarda ödemeyi yapması zor. Dosya canımızı sıkıyor'' dedi.

Sözlerine devam eden Öze, yapılan yardım kampanyasının koronavirüs pandemisi nedeniyle bekleneni karşılayamadığını dile getirerek, ''Kulübün konuyla ilgili bir itirazı olmuş ancak sonuçlanması zor gözüküyor. İnşallah bu sorun aşılır, Eskişehirspor için o zaman çok iyi olur. Salgından dolayı yardım da fazla olmadı. Şu anda en önemlisi herkesin evine kalması, bunlar da geçer'' ifadelerini kullandı.