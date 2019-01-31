İstanbul13 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Eskişehirspor lig maçına hazırlanıyor

Eskişehirspor lig maçına hazırlanıyor

Eskişehirspor, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Eskişehirspor lig maçına hazırlanıyor

Eskişehirspor, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Eskişehirspor, Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde gerçekleşen antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam ediyor. Transfer yasağının kaldırılmasının ardından transferde atağa kalkan Anadolu temsilcisinde yeni transferlerde çalışmalarda yer aldı. Yeni oyuncularıyla birlikte hedef yenileyen siyah kırmızılı ekipte oyuncuların istekli tavırları dikkat çekti.

Eskişehirspor lig maçına hazırlanıyor

Eskişehirspor lig maçına hazırlanıyor

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.