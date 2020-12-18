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Eskişehirspor - Menemenspor canlı izle

TFF 1. Lig'de 15. hafta heyecanı başlıyor. 15. haftada oynanacak olan Eskişehirspor - Menemenspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Peki, Eskişehirspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar ve maçın ilk 11'leri...

Eskişehirspor - Menemenspor canlı izle

TFF 1. Lig'de 15. hafta heyecanı yaşanıyor. Ligde bu hafta oynanacak olan tüm maçların detaylarını haberlerimizde bulabilirsiniz. 15. haftada karşılaşacak olan Eskişehirspor - Menemenspor maçına dair merak edilenleri bu haberimizde yanıtladık. Bu sezon, ligde 14 maça çıkan Eskişehirspor, 2 puanla ligin son sırasında bulunuyor. Menemenspor ise 13 maçta 14 puan toplayarak 12. sırada yerini aldı. Bu ligde Eskişehirspor evinde 7 maçtır kazanamıyor, toplamda 14 maçtır kazanamıyor. Bu ligde Menemenspor deplasmanda 4 maçtır kaybetmiyor, toplamda 3 maçtır kazanamıyor. Peki, Eskişehirspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar... 

ESKİŞEHİRSPOR-MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eskişehirspor ve Menemenspor arasında oynanacak olan 15. hafta maçı, 19 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da Yeni Eskişehir Stadı'nda başlayacak. Karşılaşmayı hakem, Caner Ak yönetecek. Caner Ak'ın yardımcılıklarını ise Murat Temel ve Mehmet Şengül üstlenecek. Mücadele, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

ESKİŞEHİRSPOR - MENESPOR CANLI İZLE

Sezon öncesi TRT ve TFF arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçları şifresiz olarak futbolseverlerle buluşuyor. Ligde oynanacak olan Eskişehirspor - Menemenspor maçını da Cumartesi günü saat 16.00'da TRT Spor'dan takip edebilirsiniz. 

Mücadeleyi izlemek için linke tıklayınız.

MÜCADELENİN İLK 11'LERİ

Eskişehirspor ilk 11'i: Ekrem, Bilal, Furgan, Sezgin, Erdal, Kaan Gül, Talha, Tolga, Shaloja, Berkay

Menemenspor'un ilk 11'i: Selmani, Rıdvan, Furkan, Ömer, Emre Batuhan, Taşkın, Alhassan, Murat, Tayfun, Anaane, Kamara

 

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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