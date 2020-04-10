Eskişehirspor puan silme ve transfer yasağı cezalarına itiraz edecek

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un başkan Mustafa Akgören, eski futbolcuları Ruud Boffin'in geçmiş dönem alacaklarının ödenmemesi nedeniyle verilen 6 puan silme ve 2 dönem transfer yasağı cezasına itiraz edeceklerini bildirdi.

Akgören, yaptığı açıklamada, Boffin'in alacaklarına ilişkin olarak verilen puan silme ve transfer yasağının tebliğ edilmesinden duyduğu üzüntüyü belirtti.

Son 3 yıldır geçmiş dönemlerde atılmış imzalarla ilgili kulübün ciddi sıkıntılar yaşadığını anımsatan Akgören, şunları kaydetti:

"Ruud Boffin, kulübümüze 5 sene emek vermiş, camiamız tarafından sevilmiş ve buradan da ciddi paralar kazanmış bir oyuncumuz. Kendisinin alacağı faizleriyle 430 bin avro gibi bir tutara ulaşmış durumda. Oyuncuyla ve avukatıyla görüştük. Kendisine ödeyebileceğiz tutarı ilettik. Oyuncumuza 75 bin avro değerinde bir ev ve 100 bin avro nakit teklif ettik. Kendisi de bu ödeme planına ılımlı yaklaştı. Biz oyuncumuzla anlaştığımızı düşünürken bugün öğle saatlerinde tarafımıza puan silme cezası tebliğ edildi. Bu cezalara karşı itiraz hakkımızı kullanacağız. Kovid-19 nedeniyle tüm dünya olağanüstü bir süreçten geçiyor. Bu süreçte FIFA tüm organizasyonlarını ertelemişken, bu gibi bir cezanın gündeme gelmesi bizi üzdü."

Kaynak: AA