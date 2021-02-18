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Eskişehirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig'de zor günler geçiren Eskişehirspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 22.hafta maçında konuk edecek. Peki Eskişehirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eskişehirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig'de heyecan 22.haftada oynanan maçlarla sürecek. Bu kapsamda 4 puanla ligin son sırasında yer alan Eskişehirspor,ligde 30 puanı bulunan Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk edecek. 

ESKİŞEHİRSPOR-ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR  MAÇI NE ZAMAN?  

Eskişehirspor'un Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk edeceği 22.hafta maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda 19 Şubat Cuma günü saat 16.00'da oynanacak. Mücadelede Yiğit Arslan düdük çalacak. Arslan'ın yardımcılıklarını Hüseyin Aylak ve Burak Cansız yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Hakan Belder olacak.

SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Saat 16.00'da oynanacak olan mücadele TRT Spor'dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.


 

Tayfun Altuntaş
Editör
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