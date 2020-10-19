Eskişehirspor - Samsunspor maçı CANLI İZLE | TRT SPOR İZLE

TFF 1. Lig'de 6. hafta maçları başlıyor. Hafta içi oynanacak maçların arasında Eskişehirspor ile Samsunspor maçı bulunuyor. Galibiyet için sahaya çıkacak olan iki takımda, 3 puan almak istiyor. Bu sezon ligde 5 maç sonunda 8 puana ulaşan Samsunspor, 8. sırada yer alıyor. Ekişehirspor ise 5 maçın sonunda 3 puana sahip oldu ve 16. sırada yerini aldı. Peki, Eskişehirspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Eskişehirspor - Samsunspor maçı, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda 20 Ekim Salı günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın orta hakemliğini Yasin Kol üstlenecek. Yasin Kol'un yardımcılıklarını ise Ata Yıldırım ve Seyfettin Ünal yapacak.

HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranların naklen ve şifresiz yayınlanacak. Eskişehirspor - Samsunspor mücadelesi de 20 Ekim Salı günü saat 19.00'da TRT Spor ekranlarından izlenebilecek.

Samsunspor mücadelesi ile iki takım tarihlerinde 49. kez karşı karşıya gelecekler. Samsunspor, 32 yıl sonra ilk kez Eskişehirspor deplasmanında galip gelmek istiyor.

Eskişehirspor - Samsunspor maçını canlı izlemek için tıklayınız.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 49. MAÇ

Samsunspor ile Eskişehirspor resmi olarak daha önce 48 karşılaşmada birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmaların 21'ini Eskişehirspor, 13'ünü de Samsunspor kazandı. 2 takım arasında oynanan 14 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı. 2 takım daha önce Eskişehir'de ise 24 defa karşılaştı. Ev sahibi Eskişehirspor, kendi sahasında oynadıkları maçta rakibi Samsunspor'a büyük üstünlük kurdu. 24 maçın 16'sını kazanan Es-es, sadece 1 mağlubiyet aldı ve 7 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Son hafta kendi sahasında üzücü bir mağlubiyet alan Samsunspor ise Eskişehirspor'u yenerek moral bulmak istiyor. Kırmızı-beyazlılar Eskişehir karşısındaki son deplasman galibiyetini 20 Mart 1988 tarihinde aldı. Rakibini 2-1 yenen Samsunspor, o sezon ligi Galatasaray, Beşiktaş ve Malatyaspor'un ardından 4'üncü sırada bitirmişti.

Eskişehirspor-Samsunspor karşılaşması 20 Ekim Salı günü saat 19.00'da Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak.