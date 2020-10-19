TFF 1. Lig'de 6. hafta maçları başlıyor. Hafta içi oynanacak maçların arasında Eskişehirspor ile Samsunspor maçı bulunuyor. Galibiyet için sahaya çıkacak olan iki takımda, 3 puan almak istiyor. Bu sezon ligde 5 maç sonunda 8 puana ulaşan Samsunspor, 8. sırada yer alıyor. Ekişehirspor ise 5 maçın sonunda 3 puana sahip oldu ve 16. sırada yerini aldı. Peki, Eskişehirspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Eskişehirspor - Samsunspor maçı, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda 20 Ekim Salı günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın orta hakemliğini Yasin Kol üstlenecek. Yasin Kol'un yardımcılıklarını ise Ata Yıldırım ve Seyfettin Ünal yapacak.

HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranların naklen ve şifresiz yayınlanacak. Eskişehirspor - Samsunspor mücadelesi de 20 Ekim Salı günü saat 19.00'da TRT Spor ekranlarından izlenebilecek.