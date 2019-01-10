Eskişehirspor taraftarından Kazım Kurt’a teşekkür

Eskişehirspor Efeler Taraftar Grubu kurucusu Muharrem Sülük ve üyeleri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette, Muharrem Sülük ve Efeler Taraftar Grubu Başkan Kurt'a, Eskişehirspor'un her zaman yanında olduğu ve takıma verdiği destek için teşekkür etti. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde Odunpazarı Belediye Başkanlığına tekrar aday olduğu için Başkan Kurt'u tebrik eden Sülük ve Efeler Taraftar Grubu üyeleri, Başkan Kurt'un her zaman yanında olduklarını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Eskişehirspor ve Eskişehirspor taraftarına her zaman destek olacaklarını belirtti. Eskişehirspor'un önemli bir süreçten geçtiğini vurgulayan Başkan Kurt, önümüzdeki günlerde yapılacak kongreden iyi bir sonuç çıkacağına inandığını söyledi. Başkan Kurt ayrıca Eskişehirspor için herkesin bu süreçte seferber olması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: İHA