Eskişehirspor TFF 1.Lig'de tutunamadı!

TFF 1. Lig'de 30. hafta karşılaşmasında Altay'ı konuk eden Eskişehirspor, 2-2'lik skorunda ardından küme düştü.

Ev sahibi ekibin gollerini 53. dakikada Mehmet Özkan ve 68. dakikada Onur Bayramoğlu kaydetti. Altay'a beraberliği getiren golleri 86. dakikada Kerim Avcı ve 87. dakikada Yaser Hacımustafaoğlu attı.

Altay'da Leandro Kappel, 90+1. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

ESKİŞEHİRSPOR KÜME DÜŞTÜ

Bu sonucun ardından Eskişehirspor, bitime 4 hafta kala 12 puanla TFF 2. Lig'e düştü. Altay ise 47 puanla 5. sırada yer aldı.

Eskişehirspor, Ulusal Lisans Kriterlerini tamamlanmaması, Ruud Boffin ve Sebastian Pinto'nun alacaklarının ödenmemesi nedeniyle toplamda -15 puan silme cezasına çarptırılmıştı.

Altay, gelecek hafta Osmanlıspor'u ağırlayacak. Eskişehirspor ise Ümraniyespor deplasmanına gidecek.

Eskişehirspor bu sezon 30 haftada 7 galibiyet 7 beraberlik ile normalde 28 puan alırken yaşadığı maddi sıkıntılar ve eski kontratlar nedeniyle 15 puanı silinince ligde kalmayı başaramadı.

Kalan haftalarda tüm maçlarını kazansa dahi en fazla 25 puana ulaşacak Eskişehirspor, hali hazırda 15.sırada bulunan 26 puanlı Boluspor'un gerisinde kalacak.

MAÇTAN ÖNE ÇIKANLAR

27. dakikada Paixao’nun ceza sahası üzerinden sert şutunu, kaleci güçlükle çıkardı.

32. dakikada ceza sahasında topla buluşan Mete Kaan’ın sert vuruşu, kale direğinin yanından auta çıktı.

52. dakikada ceza sahasında ara pasla buluşan Mehmet Özcan, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. (1-0)

68. dakikada Mehmet Özcan’ın ceza sahasına pasında topla buluşan Onur, düzgün bir vuruşla topu kalecinin solundan ağlara gönderdi (2-0).

85. dakikada ceza sahasında topla buluşan Kerim Avcı, topu ağlara gönderdi. (2-1)

86. dakikada Ceza sahası arka direğinde topa kafayla dokunarak aşıran Yaser takımına beraberliği getiren golü attı. (2-2). Golün ardından iki takım oyuncuları arasında sahada çıkan tartışmaya polis müdahale etti. Yaklaşık 5 dakika duran oyun daha sonra yeniden başladı.

Mücadelede başka gol olmayınca karşılaşma 2-2- sona erdi.

STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Cemal Alpay, Selahattin Altay.

ESKİŞEHİRSPOR: Melih – Bedirhan, Sezgin, Furkan, Erdal, Furgan (Dk.86 Berkay), Cemali, Hasan (Dk.86 Tolga), Mehmet Özcan, Mete Kaan (Dk.90+ Buğra), İbrahim Halil (Dk.45+1 Onur).

ALTAY: Cihan- Erhan (Dk.66 Yaser), Abdülhamit, Abdülkerim, Doğa, Yılmaz, Kerim, Tatos (Dk.90 Mustafa), Putsila (Dk.66 Turgut), Kappel, Paixao.

GOLLER: Dk.52 Mehmet Özcan, Dk.68 Onur Bayramoğlu (Eskişehirspor), Dk.85 Kerim, Dk.86 Yaser (Altay).

SARI KARTLAR: Dk.42 Furkan (Eskişehirspor), Dk.43 Abdülkerim, Dk.72 Kappel (Altay)