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Eskişehirspor, transfer yasağı sorununu çözemedi

TFF 1. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor, transfer yasağının kaldırılmasıyla ilgili sorunları çözüme kavuşturamadı.

Eskişehirspor, transfer yasağı sorununu çözemedi

TFF 1. Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Eskişehirspor, transfer sorunlarıyla da boğuşuyor. Kulübün mevcut transfer yasağı, FIFA ile yapılan çalışmalara rağmen çözüme kavuşturulamadı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, ara transfer döneminde mevcut kadroyu güçlendirmek için yürütülen çalışmalara rağmen, FIFA'da bulunan sorunlu 5 dosya nedeniyle yeni oyuncu transferinin mümkün olmadığı bildirildi.

Sorunlu 86 dosyadan 81'inin çözüme ulaştırıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün geldiğimiz noktada problemlerin çözülemediği 5 dosya üzerinde hiçbir şekilde çözüme varılamadığından, bizleri beklemekte olan futbolcularımıza netice olumsuz yönde bildirilmiştir. Birçok takımdan, bizimle anlaşmış oldukları ücretin fazlasıyla üzerinde teklifler almalarına rağmen sözlerini tutarak kulübümüzden haber bekleyen başta eski takım kaptanımız Erkan Zengin olmak üzere 11 futbolcuya bizlere göstermiş oldukları güven ve fedakarlıklarından dolayı camiamız adına teşekkür ederiz. Ayrıca bu süreçte bizlere her türlü anlayışı gösteren, bizleri kırmayarak bedelsiz imzalar veren eski teknik direktörlerimiz, yardımcıları, futbolcularımız ve onları temsil eden spor avukatlarına da kulübümüz ve tüm camiamız adına gönülden teşekkür ederiz. Eskişehirspor Kulübü olarak bulunduğumuz durum her ne olursa olsun, Anadolu'nun yıldızı olarak her şartta dimdik yolumuza devam edeceğimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunar, bu süreçte bizlere en büyük desteği veren taraftarımıza teşekkürü borç biliriz."

Onur Çelik
Spor Editörü
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