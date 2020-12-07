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Eskişehirspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 13. hafta maçları hafta içi oynanıyor. Salı gününün maçları arasında bulunan Eskişehirspor - Tuzlaspor maçı hakkında detayları haberimizde verdik. Peki, Eskişehirspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Eskişehirspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de futbol heyecanı hafta içi de kesilmiyor. 13. hafta maçları 8-10 Aralık günleri arasında oynanacak. 13. hafta oynanacak olan Eskişehirspor - Tuzlaspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu ligde Eskişehirspor evinde 6 maçtır kazanamıyor, toplamda 3 maçtır kaybediyor, toplamda 12 maçtır kazanamıyor. Tuzlaspor, ligde üst üste 2 mağlubiyetin ardından geçtiğimiz hafta kazanara tekrar zirve yolunda göründü. Peki, Eskişehirspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

ESKİŞEHİRSPOR - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 13. hafta oynanacak olan Eskişehirspor - Tuzlaspor mücadelesi, 8 Aralık Salı günü saat 16.00'da futbolseverler ile buluşacak. Eskişehir Stadyumu'nda karşılaşacak olan iki ekibin karşılaşmasını hakem, Emre Kargın yönetecek. Emre Kargın'ın yardımcılıklarını ise Muhammet Yumak ve Ali Can Alp üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

TFF ile TRT'nin yayın hakları anlaşması üzerine tüm TFF 1. Lig maçları, TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Eskişehirspor - Tuzlaspor maçı da Salı günü saat 16.00'da TRT Spor ekranlarından naklen izlenebilecek. 

TFF 1. Lig'in 13. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

8 Aralık Salı:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Eskişehirspor-Tuzlaspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Yılport Samsunspor-Menemenspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

9 Aralık Çarşamba:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Giresunspor (Aktepe)

16.00 Adana Demirspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Altay-Ankaraspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

10 Aralık Perşembe:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Beypiliç Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

Not: Ligde 13. haftada oynanması gereken Akhisarspor-Adanaspor ve İstanbulspor-Aydeniz Et Balıkesirspor maçları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Onur Çelik
Spor Editörü


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