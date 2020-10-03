TFF 1. Lig'de 4. hafta maçları ile heyecan devam ediyor. Türkiye'nin 2 numaralı liginde bu hafta, Eskişehirspor, kendi evinde Ümraniyespor'u ağırlıyor. Bu sezon lige oldukça kötü giren Eskişehirspor, 3 maçta topladığı 1 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Ümraniyespor ise 3 maçta yalnızca 3 puan toplayabildi. Kötü gidişata son vermek isteyen iki takımda bu maçtan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Karşılaşma hakkında detaylı bilgiler haberimizde mevcut. Peki, Eskişehirspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ESKİŞEHİRSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Eskişehirspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, 4 Ekim Pazar günü saat 14.00'de, Yeni Eskişehir Stadyumunda oynanacak. Zorlu mücadeleyi hakem, Burak Pakkan yönetecek. Burak Pakkan'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Şahan Yılmaz ve Gökhan Barcın üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT'nin yayın hakları anlaşması üzerine bu sezon tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. 4 Ekim Pazar günü saat 14.00'de oynanacak olan Eskişehirspor - Ümraniyespor maçı ise TRT Spor kanalından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.