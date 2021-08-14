Eskişehirspor üzen haberi duyurdu | Futbolcu Selman Çiftkanatlı trafik kazası geçirdi!

Eskişehirspor kulübü resmi hesabından herkesi üzen bir haber duyurdu. Genç orta saha oyuncusu Selman Çiftkanatlı'nın bugün trafik kazası geçirdiği ifade edildi. Kaza anında Selman Çiftkanatlı'nın yanında bulunan Nazar Gülhan'ın hayatını kaybettiği ifade edildi.. Tedavi altına alınan Selman Çiftkanatlı’nın ise hayati tehlikesi bulunmadığı dile getirildi.

"HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMAMAKTADIR"

Eskişehirspor'un resmi hesabından yapılan açıklamada "Futbolcumuz Selman Çiftkanatlı bugün arkadaşı Nazar Gülhan ile birlikte trafik kazası geçirmiştir. Nazar Gülhan’ın vefat ettiğini derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayız. Futbolcumuzun yoğun bakımda tedavisi devam etmekte olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Nazar Gülhan’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyor, Selman Çiftkanatlı’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.’’ ifadelerine yer verildi.