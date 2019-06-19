Eskişehirspor’a Porsuk Çayı’nda meşaleli kutlama

Eskişehirspor Kulübü, kuruluşunun 54'ncü yıl dönümünü kentin ortasından geçen Porsuk Çayı üzerine kurulan platformda kutladı. Porsuk kıyısındaki taraftarların yaktığı meşalelerden adeta göz gözü görmedi.

Spor Toto 1'nci Ligi ekiplerinden Eskişehirspor, kuruluşunun 54'ncü yılını İstiklal Mahallesi'ndeki Porsuk Çayı üzerine kurulan platformdaki programla kutladı. Binlerce taraftarın formalarıyla katıldığı programda yönetim, teknik kadro ve oyuncular Porsuk Çayı üzerinden platforma tekneyle geldi. Teknenin kıyıya yanaştığı sırada taraftarların yaktığı meşaleler nedeniyle adeta göz gözü görmedi. Kulüp yönetimi, teknik kadro ve oyuncuların tek tek isimleri okunarak platforma davet edildi. Eskişehirspor Kulübü Başkanı Osman Taş, desteğinden dolayı tüm taraftarlara teşekkür ederek, "Puan silmelerle, avukatlarla, kulüplerle uğraşıyoruz. Bunu severek yapıyoruz ve bunlar aşacağız" dedi.

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği ve bu sezon için yeniden sözleşme imzalayan teknik direktör Fuat Çapa ise Eskişehirspor taraftarının tüm Türkiye'ye örnek olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Geçtiğimiz sezon burada hayallerimi gerçekleştirmeye geldiğimi söylemiştim. Ne mutlu ki bu sezon yeniden beraberiz. Kupayı getiremedik, nedenlerini herkes biliyor. Ama size 14 tane bu sezon gencimizi getirdik. Kupalar gelip geçici, bu gençler kalıcı olacak ve Eskişehirspor'un geleceği olacaklar. Her şehrin takımlarını belirli sıkıntıları var ama geçen sezon taraftarımızın gösterdiği birlik ve beraberlik herkese örnek oldu. Önümüzdeki sezonla ilgili beklentileri biliyorum, geçen sezon kupa sözü verdik, umutla bitirdik. Bu sezona umutla başlayan en iyi yerde bitirelim."

ANNE VE BABASI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Fuat Çapa'nın annesi Zeliha Çapa ve babası İzzet Çapa da kutlama programına katıldı. Platforma üzerine davet edilen Çapa çifti, isimlerinin anons edilmesinin ardından taraftarların yoğun ilgisi karşısında gözyaşlarını tutamadı. Fuat Çapa annesi ve babasına sarılarak taraftarlara teşekkür etti.

Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Derneği Başkanı Murat Diri de kulübün borç, transfer yasağı gibi sorunlarla uğraştığını belirterek, "Bugün burada 20 yaşındaki kardeşlerimiz, 10 sene önce de buradaydı. Bugün de buradalar. Hedefimiz bu organizasyonlarla Eskişehirspor'u gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarabilmek ve memleket sevgisini kazandırmak. Eskişehirspor borç ve transfer yasağı gibi sorunlarla uğraşıyor ama bu abluka dağıtılacak, kimse merak etmesin" şeklide konuştu.

Konuşmaların ardından Bando ESES'in çaldığı marşlarla taraftarlar 54'ncü kuruluş yıl dönümünü gönüllerince eğlenerek kutlarken, yakılan meşaleler Porsuk Çayı üzerinde renkli görüntülere sahne oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Porsuk Çayı ve toplanan taraftarlar

- Meşaleler yakmaları

- Yerel sanatçıların konseri

- Yönetim ve oyunların tekneyle gelmesi

- Fuat Çapa'nın babası ve annesine sarılması

- Taraftar derneği başkanı Diri'nin konuşması

- Fuat Çapa'nın konuşması

- Başkan Osman Taş'ın konuşması

- Genel görüntüler

(FOTOĞRAFLI)

DHA