TFF 1. Lig ekiplerin Eskişehirspor'da 3 futbolcuyla yollar ayrılıyor.

Eskişehirspor, 33 futbolcu bulunan kadrosunda Teknik Direktör Fuat Çapa'nın isteği üzerine daralmaya gidiyor. Bu kapsamda Siyah-kırmızılı takım Hakan Aslantaş ve Hasan Ulaş Uygur'dan kendilerine takım bulmalarını istedi. Başakşehir'den kiralanan Mete Kaan Demir ise İstanbul ekibine geri gönderildi.

Kaynak: İHA