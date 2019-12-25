Eskişehirspor’da altyapıdan 6 oyuncu profesyonel oldu

TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'da altyapıdan yetişen 6 oyuncu profesyonel oldu.

Eskişehirspor'da altyapı takımlarında başarılı sezonlar geçiren genç oyuncular Selman Çiftkanatlı, Sezgin Çolpan, Yiğit Utku Gök, Bilal Ceylan, Doğukan Ünal ve Bedirhan Akçay profesyonelliğe adım attılar.

Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde Kulüp Başkanı Mustafa Akgören ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelen 2003 doğumlu genç oyuncular kendilerini 5 yıllığına Eskişehirsporlu yapan imzaları attılar.

Kaynak: İHA