Eskişehirspor’da kayyum sessizliği

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da yapılacak olan kongreye saatler kala hala bir başkan adayının çıkmaması camiayı tedirgin ediyor.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor, tarihinin en zor günlerini geçiriyor. 2015-2016 sezonunda Süper Lig'e veda eden ve 1. Lig'de mücadele eden Siyah Kırmızılı ekip, bu sezon başında da transfer tahtasını açamamış ve lige gençlerle devam etmek zorunda kalmıştı. Takımın içinde bulunduğu sıkıntılı süreçte elini taşın altına koyan ve büyük fedakarlıklar sergileyen Teknik Direktör Fuat Çapa'nın yoğun gayretleri ile ilk devreyi 16 puanla 16'ncı sırada tamamladı.

Kongreye sadece 37 kişi katıldı

Transfer tahtasının açılması için yoğun mesai harcayan ve kulübün zor dönemlerinde hep yanında olan mevcut başkan Halil Ünal'da 11 Aralık'ta yaptığı toplantıda yönetim kurulu görüşmesinin ardından genel kurul kararı alabileceklerinin sinyalini vermişti. Ardından alınan karar ile Eskişehirspor, 27 Aralık tarihinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısına gitse de yeterli çoğunluk sağlanamadı. Köklü kulübün genel kuruluna 798 delegeden sadece 37'si gelerek camiayı derin bir üzüntüye soktu. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yarına ertelenen genel kurul sonrasında da kulüpte sessizlik sürüyor. Aradan geçen 1 haftaya rağmen kongrede bir adayın çıkıp çıkmayacağı merakla bekleniyor. Yarın yapılacak seçimde herhangi bir aday çıkmazsa, Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor kayyuma kalacak.

Herkes kampta onlar idmanda

Tüm bu soru işaretlerinin yanı sıra futbolculardaki belirsizlikler de sürüyor. Bir süredir paralarını alamayan ve TFF'ye başvuran oyuncular da takımın geleceğini büyük bir merakla takip ediyor. İlk devrenin sona ermesinin ardından takımların kamp programları belli olurken, Eskişehirspor'da bu konuda da bir gelişme bulunmuyor. Tamamen kongreye odaklanan Eskişehir temsilcisinde, yeni bir yönetim oluşursa takım Antalya veya Bolu'ya giderek kamp hazırlıklarını orada sürdürecek. Eğer 3 Ocak'ta da bir yönetim oluşmazsa küme düşme hattında bulunan Es-Es çalışmalarını tesislerinde tamamlayacak.

Kaynak: İHA