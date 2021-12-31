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  3. Eskişehirspor'da transfere Trabzonspor engeli! 400 bin euroluk imza bir türlü attırılamıyor!

Eskişehirspor'da transfere Trabzonspor engeli! 400 bin euroluk imza bir türlü attırılamıyor!

Eskişehirspor ile Trabzonspor arasında yıllardan beridir var olan 400 bin euroluk alacak meselesi yeniden gündeme geldi. Trabzonspor, İç Anadolu temsilcisinin talebini yine geri çevirdi.

Eskişehirspor'da transfere Trabzonspor engeli! 400 bin euroluk imza bir türlü attırılamıyor!

Maddi açıdan sıkıntılı bir süreç geçiren Eskişehirspor, kulübün borçları nedeniyle transfer tahtasını bir türlü açamıyor. Borcu olan kurumlara yaptığı taleplerle birçok imza alan ve transfer tahtasının açtırmak adına önemli mesafe kateden Eskişehirspor'un önündeki en büyük engel olarak ise Trabzonspor görülüyor. Kendisine gelen talebi hiçbir şekilde kabul etmeyen bordo-mavili ekip, ödenmesi gereken ücreti istiyor.

BORÇSUZLUK KAĞIDINA İMZA İSTEDİLER

Kulübün yeniden transfer yaparak toparlanma sürecine girme hedefiyle Trabzonspor'a geçtiğimiz günlerde bir kez daha mektup yollayan Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, bordo-mavili ekibe karşı olan borçlarının baki kalması şartıyla "borçsuzluk" kağıdına imza atmalarını talep etti. Daha önce Eskişehirspor'u defalarca geri çeviren Trabzonspor, bu istediği bir kez daha reddetti.

Eskişehirspor'da transfere Trabzonspor engeli! 400 bin euroluk imza bir türlü attırılamıyor!

MEKTUPLU TALEP REDDEDİLDİ

Kulüp başkanı Mehmet Şimşek ve başkan vekili Erkan Koca'nın imzasını taşıyan mektupta, "2021-22 sezonu kapsamında ara transfer dönemi için kulübünüze mevcut borcumuz baki kalmak şartıyla gerekli imzanın verilmesi konusundaki hassasiyeti göstermenizi saygılarımızla arz ederiz" ifadelerine yer verildi.

Eskişehirspor tarafından kendilerine iletilen bu mektubu yanıtlayan Trabzonspor yetkilileri ise İç Anadolu temsilcisine "İlgili yazıda belirtmiş olduğunuz kulübümüze borcunuzla ilgili muvafakat talebiniz, yönetimi kurulumuzca olumlu karşılanmamıştır" şeklinde yanıt verdi.

Eskişehirspor'da transfere Trabzonspor engeli! 400 bin euroluk imza bir türlü attırılamıyor!

KURULAN SİTE  DE FAYDA ETMEDİ

Birçok borcu bulunan Eskişehirspor, daha önce kurduğu "dosyakapat" isimli siteyle taraftarlarından destek beklemiş ve kulübün yeniden transfer yapabilmesi için taraftarlarına maddi yardım yapma imkanı sağlamıştı. En az 26 liralık bağış yapılabilen bu siteden gelen paralarla bazı dosyaları kapatan Eskişehirspor'da, Trabzonspor'a karşı olan borç için yeterli ücret ise bulunamadı.

Eskişehirspor'da transfere Trabzonspor engeli! 400 bin euroluk imza bir türlü attırılamıyor!

YÖNETİM DEĞİŞİYOR, TAVIR DEĞİŞMİYOR

Öte yandan Trabzonspor camiasında yönetim değişse de Eskişehispor'a karşı olan bu tavrın değişmediği görülürken, bu durumun Eskişehispor'un yönetimsel olarak geçmişten günümüze kadar bordo-mavili ekibe karşı aldığı tavırdan dolayı olduğu tahmin ediliyor. Kulüp başkanı Mehmet Şimşek'in de daha önce sosyal medya hesabından Trabzonspor'a karşı hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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