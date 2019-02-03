Eskişehirspor’dan Fatih Terim’e destek mesajı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in hastanede tedavi gören babası Talat Terim için geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in hastanede tedavi gören babası Talat Terim için geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'e destek mesajları devam ediyor. Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor da yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Talat Terim için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda "Adana'da tedavi gördüğü hastanede yoğun bakım ünitesine alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'e acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: İHA
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