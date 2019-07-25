Eskişehirspor’dan Necati Ateş’e 11 milyon liralık çalım

Eskişehirspor Kulübü ile Necati Ateş arasında faizlerle birlikte yaklaşık 11 milyon TL'yi bulan borç davasını Eskişehirspor kazandı.

2012-2014 yılları arasında Eskişehirspor formasını terleten eski milli futbolcu Necati Ateş, alacaklarının geç ödenmesini gerekçe gösterip sözleşmesini feshederek kulüpten ayrılmıştı. Bunun üzerine her iki taraf da birbirine dava açtı. Ateş'in ücretinin bir gün geç ödenmesi sebebiyle eski golcü ile mahkemelik olan Siyah Kırmızılılar, Yargıtay'da görülen davayı kazandı. Yargıtay'ın haklı bulduğu Eskişehirspor, faizlerle birlikte yaklaşık 11 milyon TL'yi bulan borç yükünden kurtulmuş oldu.

Necati Ateş 2013-2014 sezonundaki hak edişlerinden kalan 450 bin avro ve aynı sezonda oynadığı resmi müsabakalarda attığı gollerden kaynaklanan 30 bin lira alacağı için önce kulübün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Spor Toto gelir kaynaklarına vekili aracılığıyla haciz de koydurmuştu.

Kaynak: İHA