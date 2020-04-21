Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk, kazada yaşamını yitirdi (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Eskişehir'de, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden, Eskişehirspor'un futbolcusu Kaan Öztürk'ün (20) cenazesi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki otopsinin ardından ailesince teslim alındı. Cenaze Yeşiltepe Mahallesi'ndeki evin önüne getirildiğinde baba Can Öztürk, anne Zehra Öztürk ile abla Melike Öztürk, uzun süre gözyaşı döktü. Ailenin yanı sıra Eskişehirspor'un yöneticileri ile futbolcuları da ağladı. Kaan Öztürk'ün cenazesi, daha sonra evin önünden Yeşilmeydan Camisi'ne getirildi. Burada Öztürk için koronavirüs tedbirleri kapsamında, az sayıdaki kişiyle sosyal mesafe kuralına uyularak, cenaze namazı kılındı. Kaan Öztürk'ün cenazesi, namazın ardından götürüldüğü Eskişehir Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Öztürk'ün mezarının üzerine, Eskişehirspor atkısı bırakıldı.

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Kaynak: DHA