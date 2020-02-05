Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 155. Bölüm fragmanı yayınlandı
Herkes tarafından merakla beklenen Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 155. Bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Hızır'ın, Tufan ile olan savaşı yeni bir boyut kazanıyor. Tufan'ın yurt dışından gelen akrabaları Hızır'a meydan okurken, Hızır her geçen gün daha çok düşman ile baş başa kalıyor.
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05 Şubat 2020 Çarşamba 10:24
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