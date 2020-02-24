Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 158. Bölüm fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 158. Bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Bicolar'ın tuzağına düşen ve paraların yerini söyleyen Boran için masa toplanıyor. Diğer yandan ise Çakırbeyliler, Nasuh, Tufan ve Bicolar'ın liderini öldürmek için pusu kuruyor.