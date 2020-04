Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 164.Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Büyük bir ilgiyle izlenen dizide her hafta heyecan dolu geçerken yeni bölüm fragmanı da merak konusu oldu. İşte detaylar

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde çocuk yaşta girdiği yeraltı dünyasında tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılıyor. Dizinin başrol karakteri olan Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır... Sevmekten hiç kaçmaz... Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir... Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir... Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır...

Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür... Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir... Teklif öyle iki tarafı keskin bir kılıçtır ki, kabulü halinde "mafya" ailesine ihanet, reddi hali ise ebediyen mahkumiyettir... Devletin Hızır Çakırbeyli'ye koltuğunu vaadettiğini farkeden büyük patron, etrafını ihanetle örülü bir ağla çevirir...

Hızır Reis'in özel hayatı da dalgalıdır... Birkaç yıl önce sevdalandığı mimar Nazlı'nın hamile olduğunu eşi Meryem öğrenir ve bu çocuğun doğmasına asla izin vermeyecektir...

Hızır Çakırbeyli

Mafya babası, 45 yaşında. 20 yıldır evli, iki çocuk babası. Annesi ona Hızır diye hitab ediyor, alemde Hızır Reis olarak anılıyor ve sevenleri ona Çakır diyor. Çakır'ın hayatını değiştiren olay ağabeyi ömerin hasımları tarafından öldürülmesi. Çok sevdiği ağabeyinin ondan istediği tek şey olan mühendis olmayı rafa kaldırıp, ağbisinin intikamını alarak önce cezaevine sonra yeraltı dünyasına giriyor. Mükemmelci bir adam değil ama öyle görünüyor. Kontrolünü kaybeder mi? Nadiren. İşle ilgili kontrolünü kaybettiğinde yıkıcı bir adama dönüşmekte. Özel hayatıyla ilgili kontrolünü kaybettiği tek an ise Nazlı'yı gördüğü an. Sevdalanmayı biliyordu. Daha önce iki kez sevdalanmıştı. İkincisi karısı Meryem. Ama Nazlı'nın ona yaşattığı his kalp ağrısından beter idi. Yanlış olduğunu biliyordu, bunun sonunda mutluluk olmadığını hem Nazlı'yı hem Meryem'i kaybedeceğini biliyordu ama kendisini kontrol edemiyordu. Nazlı'yı bir yıl uğraşıp kendisine aşık etti. Ve sonrası daha beter oldu. Şimdi belki daha da çok sevdalı Nazlı'ya. Onun da kendisine çocuklar vermesini istiyor. Yeraltı dünyasında Hızır'ın düştüğü sevda halleri bir zaaf olarak görülür. İnsanı zaafları hedef haline getirir. Hızır bunu bilmez mi? Bal gibi biliyor. Bazıları diyor ki Hızır hep insanların basmakalıp düşüncelerini altüst ettiği için bugünlere geldi. Bu durumu da lehine çevirir, hasımları ona saldırdığında hepsini alteder. Başkaları da diyor ki sevdaya düşen eşkıya pusuya düşen eşkıyadan beter vaziyettedir, muhakkak kaybedecektir. Canını kurtarsa bile geleceğini yitirecektir. Hızır eski kulağı kesiklerdendir, her şeyi duyar. İçindeki ses ona en büyük olacağını söylüyor ama bi taraftan da diyor ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Masanın yeni üyelerinden, İstanbul'daki bavul ticaretinin patronu. Kalpazanlık da yapıyor, dolar basıyor.

Tufan

Masanın yeni üyelerinden, petrol sektöründe iş tutuyor. O da Çakırbeyliler gibi Karadenizli ve onlarla yakın dost. Yurt dışında bir kızı var.

Alpaslan Çakırbeyli

Çakır'ın ağabeyi Ömer'den aileye kalan tek miras. Çakır'a göre o bir dahi ve ailenin yüz akı. Melek gibi bir çocuk. Alpaslan aklının yanı sıra çok da merhametli. Babasını kaybettikten sonra annesi çocuğunu büyütürken yalnız olmamak için helal süt emmiş bir profesörle evlenmek ister. O günden sonrada aileden aforoz edilir. Alpaslan dahil ailede kimse onunla görüşmez. Meryem Çakırbeyli hariç.

Ozan Akbaba

İlyas Çakırbeyli

Karakter Açıklaması:

Hızır'ın kardeşi, 35 yaşında. Ağabeyi Ömer'in öldüğü günü çok net hatırlıyor. Yaşadığı acıyı. O kadar sevmedi ki bu duyguyu kendi kendine yemin etti, bir daha hiç böyle canım yanmayacak. Ailemden kimseyi öldüremeyecekler. Gerekirse bütün dünyayı öldürücem ama kimse benim kanımdan olanlara zarar veremeyecek. Sevgilisi Esra'yı tutkulu bir şekilde seviyor. Esra'nın önceki ilişkilerini asla hazmedemiyor.Esra ile evlenememesinin gerçek nedeni bu kıskançlık. İlişkilerindeki büyük çıkmazlardan biri de Mahmut. Abisinin arkadaşı Selim'in kardeşi Mahmut.Esra ile Mahmut sadece bir gece sarhoş olup öpüşmüşler hepsi bu ama ilyas buna asla inanmıyor. Ah abisi bir izin verse Mahmut'u öldürmesine. Abisinin en haklı olduğu konu fevri olması. Aklını kaybediyor gözü döndüğü zaman. Abisi de kendisi kadar öfkeli aslında ama nasıl yapıyorsa yapıyor bunu bastırıp hep doğru zamanda intikam almayı başarıyor. Annesi bu özelliğini babasına benzetiyor, o yüzden genç öldü rahmetli diyor. Öfkesini kontrol edebilmek için içki içiyor ama namussuzun sağı solu belli olmuyor ki, bazen çok fena azdırıyor ağzından köpükler saçarak birilerini hastanelik ediyor.Kendisini en çok Ünal'ın oturduğu koltukta hayal ediyor. Onun gibi şık, onun gibi güçlü, onun gibi çapkın olmak istiyor. Sadece zamana ihtiyacı var, yoksa bu üç özelliğe sahip. Ah bi de sabrı olsaydı?