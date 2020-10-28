Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 169. Bölüm Full İzle! EDHO 170. yeni bölüm fragmanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 169. bölüm ile ATV ekranlarındaydı. Fenomen dizinin yayınlanan son bölümünde Hızır Çakırbeyli, hayatının en büyük sınavını canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'la verdi. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 169. Bölümde neler oldu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 170. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 169. Bölüm Full İzle linki haberimizde..

Hızır Çakırbeyli, hayatının en büyük sınavını canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'la verir. Başına buyruk yaptıkları yüzünden yeğenini masadan kovan Hızır Reis, bununla yetinmeyip aileden de kovar. Akıl hocalığını yapan Şahin Ağa'nın yol vermesiyle hayatında yeni bir sayfa açan Alpaslan, aklının yanına bir de bilek gücünü katar. Teyzesi Ceylan Çakırbeyli'yi de karşısına alan Alpaslan, düşmanlarının karşısına çıkmaya hazırdır. Mazlumun, güçsüzün ve düşkünün yanında olmak için Çakırbeyli soyadını geride bırakan Alpaslan'ın önündeki en büyük engel ise Korkmazlardır. Bu uğurda yeni bir ekip kuran Alpaslan'nın büyük kozu ise Kubilay olacaktır. Tüm masayı karşısına alan Yaman Korkmaz'ın şimdiki durağı ise Haşmet Façalı olur. Façalı'nın evine giden Yaman Korkmaz, gövde gösterisi yapar. Hızır Reis ise Korkmazlar'ın planlarına karşı kendi planlarını devreye sokmaya hazırdır.

EDHO 170. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV ekranlarında beğeniyle takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 170. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.